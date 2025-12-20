Парижки съд отхвърли искането на френското правителство за спиране на Shein

Парижки съд е отхвърлил искането на френското правителство за спиране на китайската платформа за онлайн търговия на дребно Shein за период от три месеца, съобщава Euronews.

Съдът обаче е наредил на компанията първо да въведе надеждни механизми за проверка на възрастта, преди да възобнови продажбите на „продукти за възрастни, които биха могли да представляват порнографско съдържание“, допълва медията.

Франция поиска да забрани дейността на платформата, след като беше установено, че тя продава силно противоречиви артикули, включително секс кукли, подобни на деца, оръжия, като боксове и мачетета, и забранени лекарства. Това предизвика широко разпространено безпокойство сред френските власти и групите за защита на потребителите.

Съдът постановява, че предложената мярка за спиране на платформата би била „непропорционална“, особено след като Shein премахна незаконните продукти, идентифицирани от властите.

В момента компанията провежда и вътрешен одит за установяване на слабости в пазарните операции и няма да възобнови продажбите веднага, според неин говорител.

В решението си съдът признава, че са нанесени „сериозни вреди за обществения ред“, произтичащи от продажбата на незаконни стоки. Съдът обаче заключава, че тези продажби са „изолирани инциденти“ и отбелязва, че продуктите са премахнати.

В изявление, изпратено до Euronews, парижкият сенатор Мари-Клер Карер-Же от консервативната партия Les Républicains посочва, че „проблемът с Shein или Temu далеч надхвърля тези конкретни продукти. Това е цял бизнес модел, който нарушава правата на потребителите, унищожава нашите компании и работни места и потъпква правата на човека, включително опазването на околната среда“.

Правната и политическа битка далеч не е приключила. Парижката прокуратура започна наказателно разследване, което беше възложено на френската Служба за защита на непълнолетните. Разследването е насочено и към други платформи за електронна търговия, включително AliExpress, Temu, Wish и eBay.

Битката се разиграва и на европейско ниво, като Франция настоява за по-строги правила за чуждестранните онлайн платформи.

В Брюксел Европейската комисия вече е поискала информация от Shein, но не е започнала разследване, въпреки че стартира проверки на AliExpress и Temu.