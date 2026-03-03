Европейската икономика може да понесе войната с Иран - ако тя приключи за месец

Следващите четири седмици ще определят дали европейската икономика се изправя пред нова криза или просто пред временен проблем в процеса на възстановяване, пише Bloomberg.

Това е срокът, който американският президент Доналд Тръмп прогнозира за своите удари по Иран, които вече доведоха до смъртта на аятолах Али Хаменей, предизвикаха вълна от ответни атаки в Близкия изток и изпратиха цените на енергията нагоре.

По-дълга кампания рискува да саботира крехкото възстановяване на еврозоната, като същевременно активира инфлационни сили, които Европейската централна банка (ЕЦБ) упорито се опитва да овладее. Зависимостта на блока от петрол и газ от региона прави еврозоната „най-уязвимата голяма икономика“ при последствията от конфликта с Иран, смята Карстен Брзески от ING.

„Ако конфликтът е краткотраен и цените на енергията се покачат само временно, щетите ще бъдат ограничени“, казват Антонио Барозо и Симона дел Чайе от Bloomberg Economics. „Продължителна война обаче, която поддържа високи цени на петрола и газа, може да принуди правителствата да увеличат разходите, за да защитят потребителите от поскъпването, и да постави под натиск настоящите лидери.“

През тази година нещата за Европа изглеждаха обнадеждаващо, с по-високи държавни разходи в Германия и други страни, които трябваше да подкрепят умерен икономически растеж и инфлация, приблизително съответстваща на целта на ЕЦБ от 2%. Но ескалацията в Иран е факт след подновената несигурност около американските мита, след като Върховният съд на САЩ отмени първоначалните налози на Тръмп.

Все още няма паника, че еврозоната губи курс. Холгер Шмидинг, главен икономист в Berenberg, казва, че ще продължи да основава прогнозите си на средни цени на петролния сорт Брент от 65-70 долара за барел, дори след като те надхвърлиха 80 долара в понеделник, което той описва като „краткосрочно покачване“.

„Очаквам Тръмп да направи всичко възможно, за да предотврати трайно поскъпване на енергията, което би му навредило“, казва Шмидинг. „Американските избиратели вече го обвиниха за високите потребителски цени преди ударите срещу Иран.“

Техеран също има силни мотиви да избегне прекомерно напрежение в Ормузкия проток - водният път за около една пета от световния петрол и газ по море.

„Китай - заедно с Русия единствената голяма сила, подкрепяща Иран - зависи силно от този морски маршрут за вноса на петрол и ще оказва натиск върху Техеран да не го застраши“, казва икономистът от UniCredit Едоардо Кампанела.

Докато представителите на ЕЦБ Габриел Маклуф и Мартин Кохер казват, че е твърде рано да се съди какво означават ударите за икономиката, белгиецът Пиер Вунш обяснява какво би могло да се случи при продължителна война.

„Определено няма да бързам да реагирам на движенията на енергийните цени“, казва той. „Но ако конфликтът се проточи и покачването на цените на енергията е по-голямо, ще трябва да приложим моделите си и да видим какво се случва.“

Въпреки вероятния удар върху европейската икономика, скокът на цените на суровините ще има нетен инфлационен ефект, добавя Вунш. Поради това инвеститорите по-рано през деня намалиха залозите за допълнителни намаления на лихвите от ЕЦБ през годината.

Главният икономист Филип Лейн заявява, че ЕЦБ „ще следи отблизо развитието на събитията“. В интервю за Financial Times той цитира сценарий, изчислен от финансистите на централната банка, който показва „значителен скок на инфлацията, предизвикан от енергията, и рязък спад на производството“ в резултат на прекъсвания в енергийните доставки поради войната в Близкия изток.

Те ще следят внимателно европейските цени на газа, които се покачиха с до 54% след спирането на производството в най-голямото износно съоръжение в Катар след атака от страна на Иран.

Времето е особено неблагоприятно за Европа, където запасите вече са необичайно ниски, което означава, че регионът ще трябва това лято да внесе големи количества втечнен природен газ (LNG), за да напълни резервоарите си преди следващата зима.

Като правило, петролен шок от 10 за барел би ускорил инфлацията в еврозоната с 0,4 процентни пункта, според Morgan Stanley. Растежът на икономиката би бил с 0,15 процентни пункта по-нисък.

Последните прогнози на ЕЦБ предвиждат потребителските цени да остават под целта до 2028 г., като икономическият растеж се ускорява до 1,4% през следващата година от 1,2% през 2026 г.

За момента повечето анализатори не виждат покачването на цените на петрола като промяна за постоянно.

„Инвеститорите действат предпазливо и залагат на сравнително краткотраен конфликт“, казва Тобиас Басе от NordLB. Той отбелязва, че немският борсов индекс DAX - в момента на ниво от около 24 000 пункта - „остава съсредоточен върху психологически важната граница от 25 000 пункта“.

Мениджърът на инвестиции BlackRock споделя подобно мнение:

„Пазарите и клиентите, с които говорим, възприемат това като шок от волатилността, а не като шок от предлагането, и има важна разлика между двете“, казва Карим Чедид, ръководител. „Като цяло това не е такъв силен удар върху инфлацията.“