Институтът IfW понижи прогнозата си за икономическия растеж на Германия

Германският институт IfW леко понижи икономическата си прогноза за 2026 г. въз основа на очакванията, че цените на суровините, повишени от войната в Иран, ще останат значително по-високи за няколко месеца.

„Военният конфликт в Иран значително повиши цените на суровините“, отбелязват от института в съобщение, цитирано от Bloomberg.

При този сценарий за текущата година се очаква загуба на покупателна способност в размер на 0,6% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП), което ще забави значително икономическата активност, но няма да доведе до нейния срив, според института, базиран в Кил.

В резултат на това сега се очаква БВП да нарасне с 0,8% през тази година, което е с 0,2 процентни пункта по-малко от предходната прогноза на IfW за растеж от 1%.

Икономиката бавно ще възстанови позициите си в течение на годината, смятат изследователите, които повишиха прогнозата си за растежа на Германия през следващата година от 1,3% на 1,4%.

Инфлацията през тази година, подтикната от по-високите цени на енергията, ще се ускори значително по-рязко от очакваното през зимата, като достигне 2,5%, според IfW. Предишната прогноза беше за инфлация от 1,8%.

Прогнозата за инфлацията за 2027 г. остава непроменена на ниво от 2,1%.