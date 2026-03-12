IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Институтът IfW понижи прогнозата си за икономическия растеж на Германия

Икономиката бавно ще възстанови позициите си в течение на годината, смятат изследователите

15:04 | 12.03.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Германският институт IfW леко понижи икономическата си прогноза за 2026 г. въз основа на очакванията, че цените на суровините, повишени от войната в Иран, ще останат значително по-високи за няколко месеца.

„Военният конфликт в Иран значително повиши цените на суровините“, отбелязват от института в съобщение, цитирано от Bloomberg.

При този сценарий за текущата година се очаква загуба на покупателна способност в размер на 0,6% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП), което ще забави значително икономическата активност, но няма да доведе до нейния срив, според института, базиран в Кил.

В резултат на това сега се очаква БВП да нарасне с 0,8% през тази година, което е с 0,2 процентни пункта по-малко от предходната прогноза на IfW за растеж от 1%.

Икономиката бавно ще възстанови позициите си в течение на годината, смятат изследователите, които повишиха прогнозата си за растежа на Германия през следващата година от 1,3% на 1,4%.

Инфлацията през тази година, подтикната от по-високите цени на енергията, ще се ускори значително по-рязко от очакваното през зимата, като достигне 2,5%, според IfW. Предишната прогноза беше за инфлация от 1,8%.

Прогнозата за инфлацията за 2027 г. остава непроменена на ниво от 2,1%.

Последна актуализация: 15:12 | 12.03.26 г.
