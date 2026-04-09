Инфлацията в САЩ се е ускорила според очакванията преди началото на войната в Иран

Инфлацията в САЩ се ускорила според очакванията на анализаторите през февруари и вероятно е нараснала още през март на фона на войната в Иран. Тази тенденция вероятно ще възпрепятства Федералния резерв да намали лихвените проценти в близко бъдеще, предава Ройтерс.

Ценовият индекс на разходите за лично потребление (РСЕ) се е повишил с 0,4% след увеличението от 0,3% през януари, съобщи в четвъртък Бюрото за икономически анализи (BEA) към Министерството на търговията. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха именно такава стойност.

За 12-месечния период до февруари показателят се е повишил с 2,8% след увеличение със същия размер през януари.

Войната на САЩ и Израел в Иран, започнала на 28 февруари, доведе до скок в световните цени на петрола и изстреля средната цена на бензина на дребно в страната над 4 долара за галон (близо 3,8 литра) за първи път от повече от три години. Икономистите очакват инфлационните последици от конфликта да бъдат по-ясно изразени в данните за март.

Във вторник американският президент Доналд Тръмп обяви двуседмично примирие, при условие че Техеран отвори блокирания Ормузки проток, чиято блокада също така засегна доставките на торове и други стоки. Очаква се тези прекъсвания да доведат до осезаемо повишение на цените на хранителните продукти.

Без да се отчитат колебанията в цените на храните и енергоносителите, РСЕ показателят е възлязъл на 0,4% през февруари, оставайки на това ниво за трети пореден месец. За 12-месечния период до февруари т.нар. основна инфлация по PCE е нараснала с 3% след ръст от 3,1% през януари.

Забавянето на годишната основна инфлация по PCE отразява изключването от изчисленията на високите стойности от миналата година.

Централната банка на САЩ следи този показател за постигането на целта си за инфлация от 2%. Протоколът от заседанието на Фед по паричната политика на 17-18 март, публикуван в сряда, показа, че през миналия месец все по-голяма група от централни банкери е смятала, че може да се наложи повишаване на лихвените проценти, за да се противодейства на инфлацията вследствие на войната в Иран.

Миналия месец Фед запази основния си лихвен процент в диапазона 3,50%–3,75%. Вероятността за понижение на лихвите през тази година значително намаля с неяснотата около напрежението в Близкия изток.

Брутен вътрешен продукт

Отделни данни на BEA показаха, че икономиката на САЩ е нараснала с по-бавен темп, отколкото се очакваше, през последните месеци на 2025 г. Брутният вътрешен продукт (БВП), коригиран с инфлацията, се е увеличил с 0,5% на годишна база през четвъртото тримесечие.

По-актуална картина на инфлацията се очаква в петък с публикуването на доклада за индекса на потребителските цени (CPI) за март от Бюрото по статистика на труда. Икономистите очакват увеличение от 0,9% - най-резкия месечен ръст от 2022 г. насам.