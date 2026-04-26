Пекин предупреди ЕС за последици от санкции срещу китайски компании

Китай отправи предупреждения към Европейския съюз (ЕС) след включването на китайски компании в последния списък със санкции срещу Русия, съобщи Bloomberg. Според позицията на Пекин те подкопават политическите ангажименти, които са в основата на отношеията между двете страни.

Брюксел не за първи път вписва китайски производители, които помагат на Русия, включително и с доставки на стоки с възможна двойна употреба и високотехнологични продукти, в своите "черни списъци". Сега обаче Пекин предупреди, че е готов да предприеме "необходимите мерки" за защита на китайските компании и всички последици ще бъдат за ЕС.

ЕС одобри 20-ия пакет от санкции официално в края на миналата седмица. В него има редица ограничения, чиято цел е намаляване на вноса на стоки, нужни за руската военна индустрия. Забранен беше вносът на редица стоки за Казахстан, оценявайки като висок риска те да попаднат в Русия, допълва Ройтерс.

Сред забранените са уреди с чипове, които могат да бъдат използвани за високоточни ракети и производството на самолети.

Под санкции са поставени и седем руски рафинерии, включително и в Туапсе, собственост на "Роснефт", която беше подпалена след масирани удари с дронове. Пожарите предизвикаха кризисна ситуация в града. Брюксел санкционира и "Башнефт" и "Славнефт", както и компании, базирани в Обединените арабски емирства (ОАЕ), свързвани със "сенчестия" флот, и дъщерни дружества на "Роснефт" и "Газпром".