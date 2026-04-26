IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Пекин предупреди ЕС за последици от санкции срещу китайски компании

Брюксел опитва да ограничи достъпа до технологии и продукти, които помагат на производството на руски оръжия

13:02 | 26.04.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Китай отправи предупреждения към Европейския съюз (ЕС) след включването на китайски компании в последния списък със санкции срещу Русия, съобщи Bloomberg. Според позицията на Пекин те подкопават политическите ангажименти, които са в основата на отношеията между двете страни.

Брюксел не за първи път вписва китайски производители, които помагат на Русия, включително и с доставки на стоки с възможна двойна употреба и високотехнологични продукти, в своите "черни списъци". Сега обаче Пекин предупреди, че е готов да предприеме "необходимите мерки" за защита на китайските компании и всички последици ще бъдат за ЕС.

ЕС одобри 20-ия пакет от санкции официално в края на миналата седмица. В него има редица ограничения, чиято цел е намаляване на вноса на стоки, нужни за руската военна индустрия. Забранен беше вносът на редица стоки за Казахстан, оценявайки като висок риска те да попаднат в Русия, допълва Ройтерс.

Сред забранените са уреди с чипове, които могат да бъдат използвани за високоточни ракети и производството на самолети.

Под санкции са поставени и седем руски рафинерии, включително и в Туапсе, собственост на "Роснефт", която беше подпалена след масирани удари с дронове. Пожарите предизвикаха кризисна ситуация в града. Брюксел санкционира и "Башнефт" и "Славнефт", както и компании, базирани в Обединените арабски емирства (ОАЕ), свързвани със "сенчестия" флот, и дъщерни дружества на "Роснефт" и "Газпром".

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 13:38 | 26.04.26 г.
санкции срещу Русия икономиката на Китай икономиката на ЕС
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 1 rate down comment 0
sssaaa
преди 1 час
До: Diskesuper, при мен си работи и си се отварят темите безпроблемно.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 1
Diskesuper
преди 1 час
То не е по темата ама не знам къде да попитам, някой друг има ли проблеми с форума от една седмица не мога да вляза. Влизам във форума но като кликна на някой от темите ми излиза че сайта е преместен или не съществува.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още