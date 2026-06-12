Британците вече очакват инфлацията да скочи двойно над целта на централната банка

Британците очакват инфлацията да се ускори рязко през следващата година, докато предприемачите в страната стават все по-песимистично настроени. Това сочат две проучвания на Английската централна банка (АЦБ), цитирани от Bloomberg, които подчертават нарастващия натиск, породен от войната на САЩ и Израел с Иран.

Тримесечното проучване на нагласите към инфлацията показва, че домакинствата очакват цените да нараснат с 4% през следващата година, спрямо 3,2% през февруари. Това е най-високото ниво от ноември 2022 г.

Очакванията за по-дългосрочен период се повишават до 3,9%, което все още е почти двойно над целта от 2% на АЦБ. Това е и най-високото ниво от началото на събирането на тези данни през 2009 г.

Растежът на потребителските цени в момента възлиза на 2,8%, но се очаква да се ускори тази година, като хората вероятно ще бъдат засегнати от по-високи енергийни сметки през лятото. А отделен доклад на регионалните представители на АЦБ предупреждава, че натискът върху заплатите може да се превърне в друг проблем.

„Влиянието на по-бързата от очакваното инфлация върху споразуменията за заплати през 2027 г. буди нарастващо безпокойство“, се казва в доклада.

Инвеститорите вече понижиха залозите си за мащаба на повишенията на лихвите от АЦБ тази година, след като подновеният оптимизъм за потенциално мирно споразумение между САЩ и Иран доведе до спад в цените на петрола. Те очакват едно повишение с 0,25 процентни пункта до ноември и виждат по-малко от 50% вероятност за втора такава стъпка до края на годината.

И двата доклада ще засилят опасенията на Комисията по парична политика към АЦБ преди решението за лихвите следващата седмица. Представителите ѝ досега гласуваха за задържане на лихвите без промяна заради енергийния шок, но са разделени относно бъдещия път.

Дългосрочните инфлационни страхове на британците напомнят ситуацията в САЩ. Американските потребители очакват цените да растат с годишен темп от 3,9% през следващите 5 до 10 години според последното проучване на Мичиганския университет - най-високото ниво от седем месеца.

Проучването на АЦБ сред регионалните ѝ представители допълнително засилва опасенията за цените. Собствениците на магазини за хранителни стоки съобщават, че инфлацията при храните се ускорява, като в момента цените се покачват с 3% до 4% годишно, но конфликтът в Близкия изток „ще доведе до увеличение до около 5%-6%“ до края на 2026 г. Домакинствата са особено чувствителни към цените на храните, тъй като те са основна част от потребителската кошница.

С покачващите се цени и продължаващия конфликт в Близкия изток бизнесът казва, че обстановката става все по-тревожна. Доверието е спаднало, а се очаква заетостта да остане почти без промяна през следващите 12 месеца. В същото време фирмите преминават към краткосрочни трудови договори заради несигурността, породена от войната.

Тъй като маржовете вече са притиснати, бизнесите очакват да прехвърлят поне част от последните увеличения на разходите върху цените, но опасенията за икономическа слабост и хладно търсене вероятно ще ограничат мащаба на поскъпванията.