Мерц и Макрон настояват за вторични санкции срещу поддръжниците на Русия

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон призоваха за вторични санкции, насочени към подкопаване на руската военна машина, увеличавайки натиска върху Москва, докато усилията за мир на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп се намират в задънена улица, пише Bloomberg.

За да възпрепятстват способността на Москва да набира пари от продажба на петрол, двете най-големи икономики в Европа ще настояват за мерки, насочени към „компании от трети страни, които подкрепят войната на Русия“, става ясно от съвместно изявление след среща на членовете на кабинета на Германия и Франция.

Инициативата за разширяване на санкциите се случва на фона на загубата на търпение от страна на европейските лидери на фона на нежеланието на американския президент да се изправи открито срещу Владимир Путин заради войната в Украйна. За съюзниците на Киев надеждата е, че този ход би могъл да подтикне Тръмп да изпълни заплахите си за разширяване на санкциите срещу Кремъл.

Последният двуседмичен срок, даден от Тръмп за Русия, скоро ще изтече, като през това време не е постигнат съществен напредък към мирно споразумение. Вместо това, по-рано тази седмица Кремъл извърши една от най-сериозните си атаки с дронове и ракети от началото на годината.

Въпреки че Европа иска да окаже натиск върху руския лидер, тя се нуждае от подкрепата на САЩ, особено по отношение на прилагането на санкции, за да гарантира, че Путин ще предприеме стъпки за прекратяване на войната, споделя европейски служител, запознат със ситуацията, който говори при условие на анонимност.

Франция и Германия се споразумяха да засилят сътрудничеството си в рамките на Европейския съюз (ЕС) и с партньорите от Г-7, за да „разширят и развият допълнително ефективни и строги санкции“, се добавя в общото изявление на страните.

ЕС започна да подготвя вторични санкции, насочени към енергийния сектор на Русия. Мерките се фокусират върху предотвратяване на трети страни да помагат на Кремъл да заобикаля съществуващите санкции на блока. Планирани са и други стъпки по отношение на петролната и газова индустрия на Русия, както и за финансовия ѝ сектор.