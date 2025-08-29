Русия строи още летища за дронове за по-масирани удари по Украйна

Русия продължава да изгражда съоръжения за изстрелване на дронове, чрез които да увеличава броя на апаратите, използвани във въздушните атаки срещу Украйна, съобщава френското издание France 24 след анализи на сателитни снимки. От август 2024 година Русия е започнала да разширява авиобазата в Орел, така че оттам едновременно могат да бъдат изстреляни по 14 дрона.

Строителството обаче не спира и в момента се изграждат нови съоръжения за изстрелване на дронове и в населеното място Асовица, Брянска област, което се намира на 35 км от границата с Украйна.

За атаки по Украйна се приспособяват и военни бази - например в Приморско-Ахтарск, откъдето едновременно могат да бъдат изстрелвани по десетина дрона. Базата е защтена от система за ПВО С-400. Има данни и че летището в окупирания през 2014 година Донецк също се приспособява за изстрелване на дронове.

Украйна знае къде са тези бази - местата, от които са изстреляни дроновете, присъстват във всяка сводка на ВВС на Украйна. Военните също така ги атакуват регулярно, но дроновете не могат да нанесат сериозни дълготрайни щети, които да спрат ударите. В социалните мрежи се разпространява информация за поредните масирани удари с дронове по авиобазата в град Орел в нощта срещу 29 август.

Министерството на отбраната на Русия съобщи за 54 свалени дрона, като 2 от тях над Орловска област. Атаките основно са били насочени към Брянска област (18 свалени дрона) и Крим - над окупирания полуостров са свалени 10 дрона, а над Черно море - 9.

Няма информация за ударите тази нощ, но губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщава за ракетна опасност в Унеча. Там се намира помпена станция на петролопровода "Дружба", която на два пъти беше атакувана от безпилотните сили в украинската армия в последните дни.

Унгария забрани на ръководителя на това звено, етническия унгарец Роберт Бровди ("Мадяр"), да влиза в страната заради атаките, които спират доставките на руски петрол. Украинското Министерство на външните работи подаде нота срещу това решение, а Полша обяви, че "Мадяр" е добре дошъл на нейна територия.

Доналд Тръмп не е щастлив от ударите по Киев

Американският президент Доналд Тръмп "не е щастлив от ударите по Киев" в нощта срещу 28 август, съобщи говорителят на Белия дом Карълайн Левит. Тя допълни, че според него двете воюващи страни не са готови сами да прекратят огъня, визирайки и атаката по украинската столица, и украинските удари по руските енергийни съоръжения.

През август украински дронове удариха 10 руски рафинерии, намалявайки капацитета за преработка на петрол с почти 20%. Руски военни кореспонденти критикуват липсата на ефективна защита на рафинериите и според тях причината не е липсата на ПВО, а нежелание да се организират дейности по отбрана - създаване на мобилни огневи групи от доброволци, и нежелание да се носи отговорност.

Среща между президентите на Русия и Украйна изглежда все по-невъзможна

Среща между президентите Володимир Зеленски и Владимир Путин едва ли ще има, коментира канцлерът на Германия Фридрих Мерц. В своето вечерно обръщение за 1282-ия ден от началото на войната Зеленски коментира, че Украйна е готова за срещата, но руската страна сменя условията непрекъснато.

"Във Вашингтон чухме, че Путин е готов да сложи край на войната, засреща на ниво ръководство, а която да бъдат обсъдени ключови въпроси. Но той избира балистичните ракети пред това да направи реални стъпки към мира", допълни още Зеленски. Той отново призова за втвърдяване на позициите на Вашингтон към Русия. Ударът по Киев е срещу всички, които работят за мир - Украйна, Европа и Доналд Тръмп, заяви още Володимир Зеленски.

Какво са говорили Уиткоф и Путин в Москва?

Официално няма съобщения от двете страни какво е говорено на срещата в Аляска или в директните разговори между представителите на Белия дом с Владимир Путин. Журналистическо разследване на Ройтерс показа, че на срещата си с руския президент на 6 август специалният представител на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф не е взел със себе си задължителния при такива срещи стенограф от Държавния департамент.

Агенцията е говорила с множество представители на Белия дом и на европейските съюзници, пожелали анонимност. Различни източници потвърждават, че Уиткоф сменя версията си какво е обещал руският президент - първоначално е съобщил, че Путин е готов на "големи териториални отстъпки" - изтегляне от Херсонската и Запорожката област в замяна на Донбас. На базата на тази информация американският президент Доналд Тръмп е започнал подготовката за срещата си с Путин в Аляска.

Но на следващия ден Уиткоф уточнява, че Русия всъщност няма да се изтегли от двете области, а няма да настоява те да бъдат признати за руска територия от международната общност.

За проблеми с предаването на исканията на Путин съобщиха и други медии, позовавайки се на свои източници. Някои обстоятелства около срещата в Аляска потвърждават, че публикациите не са без основание. Тръмп започна подготовката си за нея с намеренията да бъде постигнато примирие и поставено начало на преговори за мир, а след това сам неглижира срещата, посочвайки че е просто следващата стъпка от дипломатическите усилия, които полага за края на войната.

Доналд Тръмп действа като "руски актив"

От встъпването си в длъжност американският президент Доналд Тръмп действа като "руски актив", коментира в реч пред студенти португалския президент Марселу Рибелу ди Соза, цитиран от обществената телевизия RTP. Според него новото ръководство в Белия дом фаворизира Руската федерация.

Португалският президент отбеляза още, че Тръмп е пример за нов стил на лидерство - емоционален и фокусиран върху директния контакт, без посредници.

САЩ финансират покупката на далекобойни ракети за Украйна

Държавният департамент на САЩ е одобрил първата продажбата на оръжие в мандата на Тръмп - 3350 ракети ERAM на правителството на Украйна, съобщи Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността. Институцията работи под шапката на Държавния департамент и отговаря за оказването на финансова и техническа помощ, предоставяне на оръжия и т.н.

Според съобщението стойността на договора е 825 млн. долара, които ще бъдат платени от Дания, Нидерландия, Норвегия и по програмата на САЩ за предоставяне на военно оборудване в чужбина.

Ракетите ERAM са с далекобойност до 450 км и са "въздух-земя", тоест ще бъдат изстрелвани от бойна авиация. Според военни анализатори те са съвместими и с F-16, и със съветските МиГ, които Украйна все още притежава.

Увеличава се интензивността на бойните действия

За увеличаване на интензивността на бойните действия свидетелства сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за миналото денонощие. Регистрирани са 191 директни сблъсъка. Русия е извършила още и 70 въздушни удара със 117 авиационни бомби, както и 5300 артилерийски обстрела и 6000 дрона по позиции на фронтовата линия и близките населени места.

Руският пробив в Днипропетровска област е "изчистен", съобщава украинският Център за отбранителни стратегии. Анализаторите отбелязват, че целта му е била прекъсване на логистични линии в Донецка област. Именно там са най-тежките боеве през последните месеци. ВСУ съобщава за 52 битки около Покровск. В Лиманското направление са регистрирани 31 директни бойни сблъсъка.

Данните на военните наблюдатели показват, че Русия почти навсякъде предприема тактиката на малките щурмови групи, които намират слаби места в отбраната или се възползват от терена, за да минат зад защитната линия на украинците.

Украинските ВВС съобщават за 68 изстреляни далекобойни дрона по територията на Украйна в нощта срещу 29 август. Със средствата на ПВО и за радиоелектронна борба са свалени 46 от тях. Има директни попадения в девет локации в Донецка и Днипропетровска област.