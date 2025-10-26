БСП прие предложението за ротационно председателство на парламента

Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента. Това съобщи председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, след като по-рано днес Националният съвет на БСП се събра на заседание, на което беше обсъдена ротация на председателя на Народното събрание.

Общо 100 души са гласували "за", трима са се въздържали, а двама са били против, предава БТА.

Настояваме ротационният принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се извърши цялостен преглед на политиките, договорени в него, добави Зафиров.

По думите му решението е подкрепено като израз на политическа отговорност и последователност в поетите ангажименти за стабилност на управлението.

Зафиров съобщи още, че тази седмица е проведено заседание на коалиционния съвет на "БСП – Обединена левица", който с пълно единодушие е приел решението за ротация и продължаване на участието на коалицията в съвместното управление на страната.

БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на българските граждани, каза още лидерът на формацията.

В дискусиите по обсъждането и приемането на бюджета за 2026 г. ще настояваме за ръст на доходите на всички трудови хора, запазване на швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и децата, посочи Атанас Зафиров. Той допълни, че ще поставят пред партньорите си в съвместното управление вижданията си за по-справедлива данъчно-осигурителна система, която да облекчи работещите хора и семействата с ниски доходи, като същевременно гарантира устойчиви приходи за държавата.

Националният съвет възложи на комисията по финанси и икономика изработването на визия за данъчно-осигурителни реформи под мотото „Справедливост, държавност, развитие“, заяви Зафиров.

БСП очаква от правителството да предприеме всички необходими действия за недопускане на криза на пазара на горива и за защита на националната сигурност, добави той и отбеляза, че с тези решения БСП отстоява своята позиция на гарант за национална справедливост и отговорност в управлението.

Във вторник, след заседанието на Съвета за съвместно управление, стана известно, че ГЕРБ и "Има такъв народ" са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание в името на споделеното управление на държавата между формациите от коалицията.

В Перник председателят на парламента Наталия Киселова коментира темата. „Аз съм представител на една от партиите, които взеха решение да участват в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се обсъждат първо от колективните органи на Българската социалистическа партия, след това от коалиционния съвет и накрая в Съвета за съвместно управление. Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват“, каза Киселова.

На въпрос дали би останала депутат, ако бъде сменена като председател на Народното събрание, тя отговори, че не вижда причина да не го направи.