САЩ няма да участват в срещата на Г-20 в Южна Африка заради "избиваните африканери"

"Африканерите (хора, произхождащи от нидерландски заселници и френски и германски имигранти) биват убивани, а земите и фермите им - незаконно конфискувани. Никой сулжител на правителството на САЩ няма да присъства (на срещата на Г-20 -б.р.) докато тези нарушения на човешките права продължават", написа американският президент Доналд Тръмп с своята социална мрежа Truth Social.

С този пост той обяви, че САЩ няма да участват на срещата на Г-20 в Южна Африка и ще очаква домакинството на Маями през 2026 година.

Срещата трябва да се състои на 22 - 23 ноември.

Ройтерс припомня, че на няколко пъти американският президент вече е заявявал, че няма да пътува до Южна Африка заради различните позиции, които имат с властите в Претория относно Израел.