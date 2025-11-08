IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
САЩ няма да участват в срещата на Г-20 в Южна Африка заради "избиваните африканери"

Заседанието трябва да се проведе на 22-23 ноември

00:40 | 08.11.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
"Африканерите (хора, произхождащи от нидерландски заселници и френски и германски имигранти) биват убивани, а земите и фермите им - незаконно конфискувани. Никой сулжител на правителството на САЩ няма да присъства (на срещата на Г-20 -б.р.) докато тези нарушения на човешките права продължават", написа американският президент Доналд Тръмп с своята социална мрежа Truth Social.

С този пост той обяви, че САЩ няма да участват на срещата на Г-20 в Южна Африка и ще очаква домакинството на Маями през 2026 година.

Срещата трябва да се състои на 22 - 23 ноември.

Ройтерс припомня, че на няколко пъти американският президент вече е заявявал, че няма да пътува до Южна Африка заради различните позиции, които имат с властите в Претория относно Израел.

Последна актуализация: 00:40 | 08.11.25 г.
Доналд Тръмп икономиката на САЩ Г-20
