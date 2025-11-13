Край на парализата: Най-дългата блокада на правителството на САЩ приключи с подписа на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа законодателството, което слага край на най-дългото спиране на работата на правителството в САЩ в историята. Това стана часове, след като Камарата на представителите гласува за възобновяване на нарушените помощи за храна на стотици хиляди федерални служители и възстановяване на затруднената система за контрол на въздушното движение, предава Ройтерс.

Контролираната от републиканците камара прие пакета с 222 гласа „за“ и 209 „против“, като подкрепата на Тръмп до голяма степен сплоти партията му в условията на яростна опозиция от демократите в камарата, които са гневни, че продължителното патово положение, предизвикано от колегите им в Сената, не доведе до споразумение за удължаване на федералните субсидии за здравно осигуряване.

Подписът на Тръмп върху законопроекта, който беше одобрен от Сената по-рано тази седмица, ще върне федералните служители, които бяха спрели работа поради 43-дневното блокиране на правителството, на работните им места още днес, въпреки че все още не е ясно колко бързо ще бъдат възстановени пълните услуги и дейности на правителството.

„Не бива да допускаме това да се случи отново“, каза Тръмп в Овалния кабинет по време на церемонията по подписването късно през нощта, която използва, за да критикува демократите. „Това не е начинът да се управлява една страна“, добави той.

Сделката удължава финансирането до 30 януари, като оставя възможност на федералното правителство да продължи да добавя около 1,8 трлн. долара годишно към дълга си от 38 трлн. долара.

„Чувствам се така, сякаш току-що съм участвал в епизод на „Зайнфелд“. Бяхме в него 40 дни и все още не знам какъв беше сюжетът“, каза представителят на републиканците Дейвид Швайкерт от Аризона, сравнявайки начина, по който Конгресът се справи със спирането на работата на правителството, с несполуките в популярния американски сериал от 90-те години на миналия век.

„Наистина смятах, че това ще продължи 48 часа – хората ще получат своето, в даден момент ще изразят гнева си и ще се върнем на работа“, отбеляза конгресменът. „Какво се случи сега, когато гневът е политика?“, запита той.

Краят на спирането на работата дава надежди, че услугите, които са от ключово значение за въздушния транспорт, ще имат време да се възстановят, като се има предвид, че голямата вълна от пътувания за Деня на благодарността е само след две седмици. Възобновяването на помощите за храна за милиони семейства също ще може да освободи средства в бюджетите на домакинствата за разходи, тъй като сезонът на пазаруването за Коледа навлиза в разгара си.

Това означава също така възстановяване в следващите дни на потока от данни за американската икономика от ключови статистически служби. Липсата на данни остави инвеститорите, държавните ръководители и домакинствата в голяма степен в неведение относно състоянието на пазара на труда, посоката на инфлацията и темпа на потребителските разходи и на икономическия растеж като цяло.

Но някои пропуски в данните вероятно ще бъдат постоянни, като Белият дом заяви, че докладите за заетостта и индекса на потребителските цени за октомври може да не бъдат публикувани.

Според оценките на много икономисти спирането на работата на правителството е довело до спад с над една десета от процентния пункт от брутния вътрешен продукт за всяка от приблизително шестте седмици на прекъсването, въпреки че се очаква по-голямата част от загубения БВП да бъде възстановена в следващите месеци.

Без обещания в здравеопазването

Гласуването се състоя осем дни след като демократите спечелиха няколко ключови вота, което според мнозина в партията увеличи вероятността да спечелят удължаване на субсидиите за здравно осигуряване, които изтичат в края на годината.

Макар че споразумението предвижда гласуване на тези субсидии в Сената през декември, председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън не е дал подобно обещание в Камарата.

Конгресменката от Демократическата партия Мики Шерил, която миналата седмица беше избрана за следващия губернатор на Ню Джърси, се изказа против законопроекта за финансиране в последната си реч в Камарата на представителите, преди да напусне Конгреса следващата седмица, като насърчи колегите си да се противопоставят на администрацията на Тръмп.

„Към колегите ми: Не позволявайте този орган да се превърне в церемониален червен печат на администрация, която отнема храната на децата и лишава хората от здравеопазване“, заяви Шерил.

„Към страната: Бъдете силни. Както казваме във Военноморския флот, не се отказвайте от кораба“.

Без ясен победител от спирането на работата

Въпреки взаимните обвинения изглежда, че нито една от страните не е постигнала ясна победа. Допитване на Ройтерс и института Ipsos, публикувано в сряда, установи, че 50% от американците обвиняват републиканците за затварянето, а 47% - демократите.

Гласуването се състоя в първия ден от сесията на контролираната от републиканците Камара на представителите от средата на септември след дълга ваканция, която имаше за цел да окаже натиск върху демократите. Възстановяването на работата на Камарата даде и старт на гласуването за публикуване на всички некласифицирани документи, свързани с покойния осъзден за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн. Досега Джонсън и Тръмп бяха против това.

Финансовият пакет ще позволи на осем републикански сенатори да поискат стотици хиляди долари обезщетение за предполагаеми нарушения на правото на личен живот, произтичащи от федералното разследване на щурма срещу Капитолия на 6 януари 2021 г. от поддръжници на Тръмп.

Той ретроактивно прави незаконно в повечето случаи получаването на телефонни данни на сенатор без разкриване и позволява на тези, чиито записи са били получени, да съдят Министерството на правосъдието за обезщетение от 500 хил. долара заедно с адвокатски хонорари и други разходи.