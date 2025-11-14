Унгария ще даде на съд плановете на ЕС за отказ от руски енергоизточници

Унгария ще внесе в Съда на ЕС плановете за отказ от руски природен газ и петрол, съобщи премиерът Виктор Орбан, цитиран от Euronews. В коментар пред държавото радио той посочи, че Брюксел е отнел правото на вето на Будапеща за това решение.

Но предложението на Европейската комисия (ЕК) е по различна процедура - беше направено предложение за процедура, която получи одобрението на Европейския парламент и на Европейския съвет. При тази законодателна процедура не е необходимо пълно единодушие и не важи правото на вето на членовете (както е при санкциите) - тогава решенията се взимат по правилото за мнозинство - 55% от държавите, представляващи поне 65% от населението на ЕС, трябва да гласуват "за" предложението.

Тези решения минават и съгласувателни процедури през парламента и Европейския съвет. За конкретното предложение на ЕК европейските депутати одобриха по-ранен отказ от руските енергоресурси - от 1 януари 2026 година за новите договори. Доставките по съществуващи договори ще бъдат позволени до края на 2027 година.

"Това е крещящо нарушение на европейското законодателство, на европейското сътрудничество. Те ще платят висока цена за това", каза обаче Орбан пред унгарското държавно радио.

Преди седмица унгарският премиер беше в САЩ, за да поиска изключение от американските санкции срещу руските енергийни компании. След срещата той заяви, че е получил пълно и безсрочно изключение.

След това обаче обясни, че Унгария ще може да продължи да получава руски газ, но само по газопровода "Турски поток" и руски петрол само по петролопровода "Дружба". Държавният секретар Марко Рубио пък отбеляза, че разрешението е за една година, а не безсрочно.

В замяна на тази отстъпка Унгария се ангажира да купи втечнен газ за 600 млн. долара от САЩ, както и за доставки на ядрено гориво от Westinghouse.

Виктор Орбан определя руските доставки като "жизненоважни" за унгарската икономика. Данни на Bloomberg показаха, че в годините след началото на войната в Украйна Будапеща увеличава дела на руските енергоресурси и вече зависи почти изцяло от тях.

Графика: Bloomberg

ЕС, САЩ и Великобритания засилиха натиска върху руския енергиен сектор през октомври. От своя страна и Украйна нанася своите "далекобойни санкции" по руски петролни съоръжения. Целта е да бъдат намалени средствата от търговията с енергоресурси, които са основно перо в приходите в руския бюджет.

Унгария използва правото си на вето и блокира и началото на преговорите на Украйна за членство в ЕС, въпреки че ЕК оцени, че Киев е извършил необходимите реформи и изпълнява всички условия за това. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че причината за това поведение на Орбан са предстоящите през април 2026 г. парламентарни избори, за които опозицията за първи път от години има шанс да спечели, според предварителните социологически проучвания.