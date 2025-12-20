В навечерието на междинните избори Тръмп се надява икономиката да е печелившата му карта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за перспективите пред партията му на предизборното поле в щата Северна Каролина. Той се опитва да убеди американците, че управлението му на икономиката е разумно.

Въпреки мрачното празнично настроение на потребителите и спадащия рейтинг в социологическите проучвания, Тръмп пое победна обиколка, в която подчертава покачващите се цени на акциите, по-ниските от очакваните данни за инфлацията и споразумението за намаляване на разходите за лекарства, пише investing.com.

„Само това постижение би трябвало да ни спечели междинните избори“, каза Тръмп, като визираше сделките за цените на лекарствата, които подписа с девет големи фармацевтични компании - Merck, Bristol Myers Squibb, Amgen, Gilead, GSK, Sanofi, Genentech на Roche, Boehringer Ingelheim и Novartis. Сред най-забележителните обещания е, че Bristol Myers Squibb ще предложи на програмата Medicaid най-често предписвания продукт за антикоагулация Eliquis.

„Към днешна дата 14 от 17-те най-големи фармацевтични компании... са се съгласили драстично да намалят цените на лекарствата за... американския народ и американските пациенти“, подчерта Тръмп.

С покачващите се цени и нарастващата безработица Тръмп е изправен пред много работа преди междинните избори през ноември, които биха могли да създадат проблеми за него и републиканците. Според резултатите от социологическо проучване на Ройтерс/Ipsos, публикувани във вторник, само 33% от пълнолетните американци одобряват начина, по който Тръмп управлява икономиката.

Той твърди, че икономиката е готова за бум поради неговите политики и че всички проблеми, които хората изпитват, са по вина на демократите. Държавният глава изтъква, че е понижил цената на бензина, наложил е мита, които генерират милиарди долари за хазната, и е привлякъл стотици милиарди долари инвестиционни обещания от чуждестранни инвеститори.

Републиканците обаче се притесняват, че икономическите проблеми биха могли да застрашат шансовете им на вота, който ще определи дали ще запазят контрола си над Камарата на представителите и Сената през оставащите две години от мандата на Тръмп.

Северна Каролина е смятана за колеблив щат, тъй като изборите там са винаги оспорвани между демократи и републиканци, въпреки че Тръмп спечели щата през 2016, 2020 и 2024 г.

Събитието в Северна Каролина е спирка по пътя към крайбрежния клуб на Тръмп Mar-a-Lago в Палм Бийч, Флорида, където той планира да прекара коледните и новогодишните празници.

Докладът за индекса на потребителските цени през ноември, публикуван в четвъртък, даде на Тръмп поводи за празнично настроение. Данните сочат, че разходите за жилища са се повишили с най-слабия темп от четири години, а разходите за храна – с най-слабия темп от февруари насам. Цените на яйцата – тема, която Тръмп повдига редовно, падат за втори месец и с най-много от 20 месеца насам.

Докладът показва обаче, че други цени, като например на говеждото месо и електроенергията, се повишават рязко.