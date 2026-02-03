С 3 евро е поскъпнала потребителската кошница през януари

Потребителската кошница с 27 основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, е поскъпнала с три евро от началото на годината и вече е 56 евро. Това отчетоха от координационния център към Механизма за въвеждане на еврото в първата седмица, в която се разплащаме вече само в една валута.

Увеличение е регистрирано при цените на едро на млечните продукти - кашкавал, сирене, масло, а поскъпването с евро и 50 от миналата седмица се дължи на по-скъпите плодове и зеленчуци. Продължават и проверките, като най-честите оплаквания са свързани с неправилно превалутиране и необосновано поскъпване.

Към 28 януари тази година Националната агенция за приходите е извършила над 6000 проверки, като са съставени и връчени 350 акта за установяване на нарушения, 70 наказателни постановления за имуществени санкции на обща стойност близо 193 хил. евро.

Българска агенция за безопасност на храните в периода 26-30 януари е извършила 215 броя проверки, посочи Иванов, цитиран от БТА.

Институциите в Министерския съвет отчетоха още, че за миналата седмица има 12 случая за плащане с фалшиви банкноти.

Вече няма сигнали за проблеми от граждани с банките, изтеглянето на лева върви с бързи темпове. Към 31 януари 75% от левовете, или 7,7 млрд. лева, са изтеглени от обращение, съобщи Владимир Иванов, ръководител на Координационния център за еврото.

В „Български пощи“ са осъществени 27 хил. операции на обща стойност от 50 млн. лв. през 2025 г. и през януари 2026 – 92 хил. операции за над 140 млн. лв.