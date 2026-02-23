Новият премиер на Нидерландия започва трудна битка начело на правителство на малцинството

Роб Йетен стана най-младият министър-председател в историята на Нидерландия в понеделник, когато правителството му на малцинството беше официално потвърдено на власт от крал Вилем-Александър, предава Ройтерс.

38-годишният Йетен изведе прогресивната, проевропейска партия D66 до изненадваща победа на изборите през октомври миналата година с фина и оптимистична кампания, обещавайки скъсване с предишното правителство, доминирано от националиста Хеерт Вилдерс.

Оптимизмът му ще бъде подложен на изпитание от самото начало, тъй като центристката му коалиция няма мнозинство в долната и горната камара на парламента на Нидерландия и ще се нуждае от подкрепата на опозицията за всички свои предложения.

Коалицията между D66, консервативните християндемократи и дясната VVD е рядък експеримент в петата по големина икономика в еврозоната, традиционно управлявана от коалиции с мнозинство и подробни правителствени сделки.

Но осигуряването на мнозинство става все по-трудно във фрагментирания политически пейзаж на Нидерландия, тъй като предпочитанията на избирателите се променят с всеки цикъл, а центристките партии постоянно губят подкрепа.

Трудна битка

Ясен знак за трудната битка, която предстои на Йетен, е, че опозиционните партии от ляво до дясно осъдиха плановете на коалицията да финансира историческо увеличение на разходите за отбрана чрез съкращения на социалните помощи и здравеопазването.

Лидерът на лявата опозиция Йесе Клавер заяви в петък, че плановете са „несправедливи“, след като независими изчисления показаха, че те ще засегнат несъразмерно хората с по-ниски доходи.

„Обикновените хора ще плащат стотици евро повече, докато от най-богатите не се изисква нищо допълнително“, написа той в публикация в социалната мрежа X. „Това трябва да се промени.“

Видлерс заяви, че ще се противопостави на всяка инициатива на правителството на Йетен, а редица по-малки партии изразиха загриженост относно плановете, които са представени досега.

Коалицията обеща да увеличи разходите за отбрана до новата цел на НАТО от 3,5% от БВП до 2035 г. спрямо около 2% днес чрез „данък за свобода“ под формата на допълнителна такса върху данъка върху доходите.

Коалицията има за цел да ограничи обезщетенията за безработица, да увеличи личните вноски на хората за здравеопазване и да ускори увеличаването на пенсионната възраст в съответствие с нарастващата продължителност на живота.

Коалицията обеща и строг подход към миграцията на бежанците – тема, която от години разделя политиката в Нидерландия и доведе до падането на предишните две правителства.

Подценяване на негативите

Йетен се опита да подцени негативния ефект на това, че разполага само с 66 от 150-те места в долната камара, наричайки го възможност за по-добро сътрудничество в парламента след ерата на Вилдерс, белязана от политически борби без напредък по нито един политически въпрос.

В дните преди встъпването в длъжност на правителството той заяви, че все още има място за корекции в плановете.

„Виждаме, че всички плащат цена, но тя не е разпределена напълно равномерно“, каза той.

„Можем да отделим време през следващите месеци, за да подобрим плановете, преди да изготвим окончателния бюджет.“