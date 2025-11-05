Завоят към центъра в Нидерландия обещава да разтърси дискусиите в Брюксел

Резултатите от изборите в Нидерландия в края на октомври преобърнаха политическата обстановка и показаха, че евроскептичните настроения намаляват. Партията победител D66 е ясно позиционирана в центъра либерална партия и заедно с десноцентриския Християндемократически призив (CDA) изглежда се възползваха от желанието за повече стабилност сред нидерландците, отбелязва Politico в анализ.

Европейското издание припомня, че нито една от партиите не печели мнозинство и преговорите за коалиция вероятно ще продължат дълго, но сигналът към ЕС не може да се обърка - някога съмняващата се в обединената сила на общността Нидерландия сега дава мандат за сътрудничество и реформи.

Соченият за вероятен премиер Роб Йетен, лидер на D66, вече даде заявки в тази посока. В интервю за Politico след изборите той заяви, че Нидерландия трябва да използва по-рядко правото си на вето за общите европейски политики и по-често "да" за сътрудничество.

"Европа рискува да изпадне в стагнация, ако не успеем да задълбочим интеграцията. Нидерландия помогна да бъде създаден този съюз, а сега е време да помогне да продължи напред", категоричен е 38-годишният политик.

Politico обръща внимание, че това изглежда доста различна позиция от тази на технократа Дик Схоф, който често е незабележим по време на Европейските съвети. Това не е голяма изненада - без опит в политиката и без особена подкрепа той се опитваше да изгради връзки в Брюксел. Партията на Йетен има такива - тя е част от Renew Europe, която обаче позагуби блясъка си с проблемите, пред които се изправи френският президент Еманюел Макрон.

Европа на много гласове

Всъщност Брюксел в момента е по-разделен от всякога и е бойно поле на нацинални интереси - южните членки искат повече колективни политики, на север държат на (прекалено) строгите фискални правила. На изток приоритет е отбраната и сигурността, а на запад - индустрията и конкурентопособността. И на този фон САЩ изисква от Европа сама да се погрижи за сигурността си при водещата се пълномащабна война в Украйна, а Китай - да преосмисли своите икономически зависимости.

Ако иска да има решаващ глас в този объркан лабиринт в Брюксел, Йетен ще трябва да разчита на стабилна коалиция и подкрепа в страната си. И това ще е предизвикателството пред него, защото резултатите от изборите са такива, че ще му се наложи да управлява в широка коалиция, а дори и да не се евроскептици, далеч не всички партии, които потенциално могат да попаднат в нея, са толкова ентусиазирани за Европа.

В Нидерландия вече сравняват Йетен с Марк Рюте, който управляваше страната от 2010 година до 2024 година с различни коалиции. Politico отбелязва, че на този етап новият бъдещ премиер изглежда дори по-проевропейски настроен, защото Рюте също имаше колебания при решения за реформи на европейските договори.

Сега нещата изглеждат много различно спрямо 2023 г. и сигналът в Хага е, че Нидерландия и ЕС са заедно и се движат заедно, и когато са в подем, и когато губят.