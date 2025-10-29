Вотът в Нидерландия – барометър за популизма в Европа

Нидерландците гласуват днес, 29 октомври, на национални избори, смятани за тест за силата на популизма в Европа. Избирателите трябва да решат между затвърждаване на антимиграционния национализъм на Хеерт Вилдерс, който свали последната дясна коалиция след две години конфликти, или връщане към политическия център, пише в свой анализ France24.

На фона на засилващата се подкрепа за националистически партии във Великобритания, Франция и Германия вотът в Нидерландия се възприема като тест за това дали популизмът продължава да набира сила в Европа, или вече е достигнал своя връх.

Само преди две години Вилдерс изведе своята Партия на свободата (PVV) до изненадваща победа и формира консервативна коалиция, макар партньорите му да отказаха да го подкрепят за министър-председател. През юни той предизвика разпадането на правителството, след като кабинетът отказа да приеме по-строги антимиграционни мерки.

PVV води, но с малка преднина

Според социологическите проучвания Партията на свободата запазва лека преднина, но четири центристки формации – отдясно и отляво на политическия спектър – остават само на няколко места разстояние от харизматичния, русокос лидер, известен с възхищението си към американския президент Доналд Тръмп.

И четирите основни партии – включително дясноцентристката VVD и Християндемократическата партия (CDA) – вече заявиха, че няма да влязат в коалиция с Вилдерс, което означава, че той вероятно ще бъде изолиран от властта, освен ако не постигне изненадващо голяма победа.

Избирателните секции отварят в 6:30 ч. сутринта местно време (7:30 българско) на някои места, за да улеснят пътуващите, и затварят в 21:00 ч. (22:00 ч. българско време) вечерта. Първите екзитполове, които традиционно са доста точни, се очакват веднага след края на гласуването.

Предстоят трудни коалиционни преговори

Политическата сцена в Нидерландия става все по-непредсказуема, а формирането на стабилни правителства е сложен и продължителен процес, който често трае седмици или месеци.

Проучванията показват, че почти половината от избирателите все още не са решили за кого да гласуват.

Вилдерс – един от най-дългогодишните популистки лидери в Европа, е известен с твърдата си антиислямска реторика и живее под постоянна охрана заради многобройни заплахи за живота му.

Той предлага да се спестят средства чрез пълно отказване от прием на бежанци, връщане на украински мъже бежанци обратно в Украйна и прекратяване на програмите за помощ за чужбина, за да се финансират социални и здравни разходи.

В град Волендам, рибарско селище край Амстердам и крепост на Вилдерс, част от жителите продължават да го подкрепят, въпреки че последното правителство не успя да приложи строг миграционен режим и не реши жилищната криза.

„Трябва да се погрижим първо за себе си, затова гласувам за PVV. Нашите хора на първо място“, казва Яап Схилдер (40 г.), собственик на магазин за риба и местен политик.

PVV обаче губи част от подкрепата си за сметка на Християндемократичесата партия, чийто нов лидер Хенри Бонтенбал води кампания под лозунга за стабилно управление и традиционни ценности.

Нараства и популярността на центристката партия D66, водена от харизматичния Роб Йетен, който обещава повече жилища и инвестиции в образованието.

Популярността на Вилдерс започва да спада

Анализаторите смятат, че спадът в подкрепата за Вилдерс отразява разочарованието на избирателите от хаоса в предишната коалиция. Неговите възторжени изказвания за Тръмп също отблъскват част от умерените гласоподаватели.

„Не бих спала спокойно, ако Вилдерс спечели“, заяви Грета Блакборн, пенсионерка от Волендам и член на местната организация на ляво-зеления алианс Labour–Green Left.

Отказът на основните партии да влязат в съюз с Вилдерс може да насърчи тактическо гласуване в подкрепа на други консервативни формации, прогнозират експерти.

„Дори ако Вилдерс получи най-много гласове и места в парламента, вероятно няма да стане част от коалицията“, обясни Хенк ван дер Колк, професор по изборна политика в Амстердамския университет.

/БГНЕС/