ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за вота през април

Централната избирателна комисия (ЦИК) изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Жребият беше публичен и излъчен онлайн.

Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април – 14 партии и 10 коалиции.

Ето коя формация с кой номер в бюлетината ще се яви на вота:

1 – партия „Има такъв народ“

2 – партия „Пряка демокрация“

3 – коалиция „Синя България“

4 – партия „Морал, единство и чест“

5 – коалиция „БСП – Обединена левица“

6 – партия „Народна партия истината и само истината“

7 – коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“

8 – партия „Възраждане“

9 – коалиция „Моя България“

10 – партия „Движение на непартийните кандидати“

11 – коалиция „Алианс за права и свободи“

12 – коалиция „Антикорупционен блок“

13 – партия „Национално движение Непокорна България“

14 – партия „Величие“

15 – коалиция ГЕРБ – СДС

16 – коалиция „Трети март“

17 – партия „Движение за права и свободи“

18 – партия „Нация“

19 – партия „България може“

20 – коалиция „Сияние“

21 – коалиция „Прогресивна България“

22 – партия „Съпротива“

23 – партия „Партия на зелените“

24 – партия „Глас народен“