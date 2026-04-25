Неодобрението към Тръмп удари връх от началото на втория му мандат

Неодобрението към американския президент Доналд Тръмп е достигнало най-високото си равнище от началото на втория му мандат, показва обобщението на социологическите проучвания на The New York Times, цитирано от БГНЕС. Според него 58% от американците не одобряват начина, по който той изпълнява длъжността си, а едва 39% го подкрепят.

Това е най-високото равнище на неодобрение, с което Тръмп се е сблъсквал от края на първия си мандат, след загубата на кампанията за преизбиране през 2021 г. и атаката срещу Капитолия на 6 януари.

Отслабването на позициите му в проучванията идва с рязкото поскъпване на горивата заради войната на САЩ и Израел в Иран и нарастващите тревоги на американците за икономиката. Много демократи се опитват да превърнат междинните избори в своеобразен референдум за президентството на Тръмп, а някои от бившите му съюзници в консервативните медии, включително Тъкър Карлсън, през последните дни се обърнаха срещу него.

Рейтингите могат да се променят от ден на ден с публикуването на нови проучвания, но при Тръмп вече няколко поредни седмици се наблюдава отслабване на подкрепата.

Притесненията за икономиката достигат връхна точка. Според скорошно проучване на Fox News седем от всеки десет избиратели казват, че икономическото положение се влошава за тях и за семействата им, в сравнение с 55% само преди година. Икономическата тревога нараства рязко и сред избирателите, които традиционно го подкрепят. Почти половината републиканци вече смятат, че икономиката се влошава, което е двойно повече спрямо дела на онези, които са мислели така миналия април.

Одобрението за икономическата му политика е едва 34%, а за овладяването на инфлацията - едва 28%. Избирателите са значително по-склонни да одобряват начина, по който той се справя с имиграцията и охраната на границата. Почти половината от всички избиратели - 46% - подкрепят имиграционната политика на Тръмп.