Нова правителствена система показва къде отиват парите по обществените поръчки

Правителството представи Система за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА). Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

На представянето присъстваха министър-председателят Румен Радев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

По думите на премиера Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е разработило платформа, която събира и обобщава големи обеми информация, свързана с обществените поръчки и разходването на публични средства. Системата позволява бързо проследяване на това къде отиват бюджетните средства, кои компании печелят поръчки и по какъв начин са избрани изпълнителите.

Новият инструмент ще предоставя информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са проведени обществените поръчки.

„Ще може ясно да се види къде отиват парите на данъкоплатците, кои фирми печелят поръчките и дали те са възложени след реална конкуренция или при ограничен брой участници, дали чрез открита състезателна процедура, или с пряко договаряне“, каза Радев.

Според него платформата ще даде възможност за по-лесно откриване на рискове и потенциални нарушения при възлагането на обществени поръчки.

„Тази система ще осигури по-голяма прозрачност и ще даде на обществото достъп до важна информация за управлението на публичните средства“, посочи той. Премиерът определи проекта като важна стъпка към по-ефективен контрол върху държавните разходи и повишаване на доверието в институциите.

Радев посочи, че инициативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси. „Поехме ангажимент не само да ограничим достъпа на определени икономически кръгове до публичните ресурси, но и да създадем механизми, които да предотвратят бъдещо овладяване на институции и обществени средства“, заяви Радев.

Премиерът поясни, че платформата вече работи в реално време и автоматично обработва всяка нова обществена поръчка, публикувана в държавната система за електронни обществени поръчки.

Той изтъкна като основно предимство, че за първи път информацията се обобщава и подрежда по различни критерии, което позволява лесно да се проследи кои институции възлагат най-много обществени поръчки, кои фирми печелят най-много средства и по какъв начин са избрани изпълнителите.

Радев заяви, че следващият етап е системата да обхване и вътрешноведомствените разплащания между държавни структури, които в момента не попадат в обхвата на обществените поръчки. Той съобщи още, че се разработват допълнителни функционалности за автоматично откриване на съмнителни практики, включително случаи на предварително насочени обществени поръчки, фаворизиране на определени фирми, свързани лица и необосновано завишени цени.

„Това е началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без достъп до информация няма как да се борим ефективно с корупцията“, заяви Радев и призова медиите активно да използват платформата.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представи в детайли платформата СИГМА, която обединява данни за обществените поръчки от периода 2020-2026 г.

По думите му системата съдържа информация за над 193 хил. договора и обособени позиции на обща стойност над 51 млрд. лева, сключени с над 17 хил. компании.

Василев обясни, че досегашната система за обществени поръчки позволява достъп до документите, но не предлага анализи и връзки между данните. „До момента информацията съществуваше, но беше трудно достъпна и практически невъзможна за цялостен анализ. СИГМА дава възможност всеки гражданин за секунди да проследи как се харчат публичните средства, каза министърът.

Сред институциите с най-голям обем обществени поръчки според първоначалните данни са Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на транспорта и „Булгартрансгаз“, а сред общините водят Столичната община, Бургас, Варна и Пловдив.

Министърът подчерта, че платформата е с напълно свободен достъп и отворен код, а данните могат да бъдат експортирани и използвани от медии, неправителствени организации, изследователи и граждани за допълнителни проверки и анализи.

По думите му всички данни са достъпни в отворен формат и могат да бъдат сваляни и обработвани допълнително.

Василев представи и план за развитието на системата в няколко последователни етапа.

Това е първата версия на платформата. Във версия 2 ще бъде направена активна връзка с Търговския регистър, за да може да бъде правена проверка за свързани лица, както и анализ и визуализация на вътрешноведомствените разходи. Във версия 3 – контрол по процеса на възлагане, тъй като през годините има поръчки, които са направени така, че да фаворизират определени участници или да ограничават конкуренцията. Това време свършва, коментира министърът.

Във версия 4 – технологията ще дойде на помощ на хората, за да показва за кои поръчки офертите, които се получават, са на стойности над пазарните, къде има проблеми и къде всъщност държавата ще бъде ощетена, ако сключи договор с въпросните компании, които предоставят офертата. Във версия 4 контролът ще бъде върху фирмите, които участват в тръжните процедури, каза още Василев.

Министърът обясни, че версия 5 остава отворена, защото системата СИГМА ще има нужда от допълнително надграждане и развитие през годините.

(по БТА)