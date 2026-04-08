Нова интерактивна карта ще дава публичен достъп до детайлна информация за пътните ремонти

Нова интерактивна карта, достъпна на адрес roads.mrrb.bg, ще дава публичен достъп до детайлна информация за пътните ремонти в България. Това съобщи служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, цитиран от БТА.

По думите му порталът с данни за първи път ще показва какви са дейностите, договорите и потоците на пари в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Министърът подчерта, че така ще стане ясно как се харчат бюджетните средства в Агенцията.

Системата ще позволява да се проследяват договорите за текущ ремонт и поддръжка. Чрез картата може да се види: кой е изпълнителят на дадена отсечка, каква е стойността на договора и какъв е статусът на ремонтните дейности. От нея ще става ясно дали даден път е още в гаранция. Цялата информация е структурирана и достъпна за изтегляне, което ще осигури обществен контрол. Картата е първата стъпка от по-голямата идея – създаването на електронно досие на една пътна отсечка.

По данни на МРРБ към момента на представянето на картата общата стойност на възложените текущи ремонти и поддръжка в страната са за 1,407 млрд. евро. Сумата обхваща всички активни, планирани и вече завършени задания по действащите рамкови договори с пътноподдържащите фирми. На картата може да се види разпределението на тези средства по конкретни области, пътища и отделни отсечки. Системата има връзка с Регистъра на обществените поръчки.

Председателят на управителния съвет на АПИ инж. Тодор Анастасов съобщи, че ресурсът за ремонти е силно ограничен, тъй като значителна част от средствата за следващите години вече са били предварително „заявени“ или похарчени. „В момента АПИ може да харчи месечно само суми, равни на миналогодишните – на принципа една дванадесета. Той поясни, че от пътния бранш са изтъкнали, че заради кризата в Близкия изток има скок в цените на материалите – битум, горива. И добави, че поради недостиг на средства ще се извършват само най-неотложните дейности, които гарантират безопасността по пътищата, без да се започват значителни основни ремонти, „маскирани" като „текуща поддръжка“.

Председателят на АПИ обясни, че ремонтите по тунел „Топли дол“ продължават, като бюджетът е осигурил парите. Той посочи, че предстои преразглеждане на временната организация на движението, въведена заради ремонтите, за да се облекчи трафикът по време на предстоящите празнични дни, като някои ремонти ще бъдат отложени за след това.