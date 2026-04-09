Министерство на финансите прави публични данните за над 7 хил. обществени поръчки

Министерство на финансите публикува пълна база данни с всички обществени поръчки в държавата, така че гражданите да могат да се запознаят с тях. Това обяви на брифинг служебният министър на финансите Георги Клисурски.

По думите му става въпрос за над 7 хиляди обществени поръчки на обща стойност над 30 млрд. евро. В данните са видими направените разплащания, а също и дадените аванси. Целта е всички да имат достъп до тази информация по напълно прозрачен начин, посочи Клисурски.

Той обясни, че при встъпването си в длъжност през февруари е поискал от всички ведомства информация за техните обществени поръчки, за да може там, където има проблеми, изпълнението им да бъде спряно. „Вече са установени нередности при някои поръчки, но днес публикуваме абсолютно всички над 7 хиляди, за да може да се осъществява граждански контрол сърху публичните разходи", обясни финансовият министър.

За 1104 поръчки, освен стойността, са предоставени и данни за вече извършените разплащания и изплатените аванси – това е сума, преведена без предоставена услуга. За 6 хиляди от поръчките има сключени договори, а за хиляда поръчки все още нямат такива. Тези хиляда поръчки ще се разгледат и ако се установи, че документацията не е изрядна, ще се коригират или прекратят, заяви министърът.

Клисурски отчете, че от тези 30 млрд. евро, над 4,4 млрд. евро са за платени аванси. Голяма част от тях са към Министерство на отбраната и Агенция „Пътна инфраструктура“. Например за проекта „Хемус“ към пътната агенция има 1 млрд. евро аванси, каза той и допълни, че има поръчки с много високи аванси - над 140 поръчки са с аванс 50% от стойността, а 330 - с 20%.

Дължимите средства, които трябва да се разплатят тази година по обществени поръчки, са 5,6 млрд. евро. „Това е важно за бюджета за 2026 г., за да се види дали тези разходи могат да бъдат покрити, и евентуално някои да отпаднат", подчерта Клисурски.

Вече са възложени 62 финансови инспекции за поръчки, при които има проблеми, уточни финансовият министър.