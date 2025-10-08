IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Китай надвива САЩ в битката за износ на енергоносители

Страната е изнесла зелени технологии за 120 млрд. долара до края на юли, продължавайки вече установена тенденция

07:33 | 08.10.25 г. 4
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Изображение: Bloomberg LP
Изображение: Bloomberg LP

В ход е битка за пазара за износ на енергоносители между двете най-големи икономики: САЩ искат светът да купува техните изкопаеми горива, Китай иска да продава технологии за чиста енергия.

И засега Пекин е явният победител, пише Bloomberg.

Износът на страната на електрически превозни средства, соларни панели, батерии и други технологии за намаляване на въглеродния отпечатък расте от години. Експортът удари рекорд през август с изпратена за чужбина продукция за 20 млрд. долара, показва нов доклад от аналитичния център Ember.

„Китай достигна рекордна стойност на износа на чисти технологии, въпреки че цените на технологиите намаляха драстично“, посочва Юън Греъм, дата анализатор за Ember.

САЩ, които се позиционираха като водещ износител на изкопаеми горива, са продали петрол и газ за 80 млрд. долара в чужбина до края на юли – последният месец с налични данни. Китай е изнесъл зелени технологии за 120 млрд. долара за същия период.

Това е продължение на вече установена тенденция. САЩ постигнаха рекорд в износа си на петрол през 2024 г., показват данни на Службата за енергийна информация на страната. Но въпреки това износът на технологии за чиста електроенергия на Китай е бил с 30 млрд. долара по-голям.

Доларите обаче показват само част от пълната картина

Цените на соларните панели намаляват, което означава, че Китай изнася повече от тях за всеки изкаран долар. Приходите от износ на соларни панели през август са далеч от пика от март 2023 г. Въпреки това изпратеният за чужбина капацитет от 46 хил. мегавата е нов рекорд.

Китайският износ към развиващите се пазари, който е от ключово значение за страната, расте бързо. Тази година над половината от износа на китайски електромобили е бил за пазари извън „клуба на богатите“ в лицето на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

САЩ, по време на първия мандат на Доналд Тръмп и след това при управлението на Джо Байдън, работиха за по-голямо производство на петрол и газ. В резултат страната силно увеличи износа на двата продукта. Сега Тръмп се опитва да повиши още повече производството, като разхлаби регулациите и същевременно ограничи сектора на зелените технологии.

Трябва обаче да се отбележи, че Китай също така е и голям вносител на петрол и газ и енергоемка страна, която използва по-голямата част от собственото си производство чисти технологии. Очаква се настоящото тримесечие Китай да продаде повече електрически автомобили у дома, отколкото всички продадени коли в САЩ без значение от вида. От друга страна, САЩ могат да задоволят собствените си нужди от изкопаеми горива.

Свързани статии

Въпреки всичко и двете страни имат излишен капацитет в съответните си силни области, което им помага да генерират милиарди долари приходи от износ всяка година. Вашингтон може би ще увеличи износа на изкопаеми горива още и ще започне да получава по-големи приходи от Китай от нисковъглеродни стоки, които стават все по-евтини. Но в същото време влиянието на Пекин върху другите страни също ще се увеличи заради обема на износа на чисти технологии, който ще продължи да расте.

От гледна точка на страните, внасящи американски и китайски енергийни стоки, разделението не би могло да е по-явно. „Експортът на чиста енергия е хардуер, който щом веднъж бъде закупен от дадена страна, ще генерира електричество за десетилетия напред“, коментира Грег Джексън, главен изпълнителен директор на най-големия британски енергиен търговец на дребно Octopus Energy. „Докато при газа в деня, в който го купиш, го изразходваш и го няма повече“, допълва той.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 07:33 | 08.10.25 г.
зелена енергия чисти технологии икономиката на сащ икономиката на Китай петролен сектор
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
4
rate up comment 2 rate down comment 4
гъбко
преди 18 минути
До: data ... Мда , има нещо вярно ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 2 rate down comment 3
data
преди 31 минути
До: гъбкоТо по-смешното е че бленувания много полюсен свят по скоро съществуваше когато Русия беше член на Г8 и не беше нахлула в Украйна , но така са человеците - оценяват нещо след като го загубят
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 4
гъбко
преди 1 час
До: data ... С разликата само ,че вместо да е домоуправител в блока , както беше преди , сега ще отговаря за абонатната станция ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 6 rate down comment 2
data
преди 1 час
В края на краищата от конкуренцията между суперсилите светът само печели ! И да мечтата на Путин за многополюсен свят няма да се сбъдне , а по скоро ще се завърнем към блоковото противопоставяне така добре познато на човечеството
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още