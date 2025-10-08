Китай надвива САЩ в битката за износ на енергоносители

В ход е битка за пазара за износ на енергоносители между двете най-големи икономики: САЩ искат светът да купува техните изкопаеми горива, Китай иска да продава технологии за чиста енергия.

И засега Пекин е явният победител, пише Bloomberg.

Износът на страната на електрически превозни средства, соларни панели, батерии и други технологии за намаляване на въглеродния отпечатък расте от години. Експортът удари рекорд през август с изпратена за чужбина продукция за 20 млрд. долара, показва нов доклад от аналитичния център Ember.

„Китай достигна рекордна стойност на износа на чисти технологии, въпреки че цените на технологиите намаляха драстично“, посочва Юън Греъм, дата анализатор за Ember.

САЩ, които се позиционираха като водещ износител на изкопаеми горива, са продали петрол и газ за 80 млрд. долара в чужбина до края на юли – последният месец с налични данни. Китай е изнесъл зелени технологии за 120 млрд. долара за същия период.

Това е продължение на вече установена тенденция. САЩ постигнаха рекорд в износа си на петрол през 2024 г., показват данни на Службата за енергийна информация на страната. Но въпреки това износът на технологии за чиста електроенергия на Китай е бил с 30 млрд. долара по-голям.

Доларите обаче показват само част от пълната картина

Цените на соларните панели намаляват, което означава, че Китай изнася повече от тях за всеки изкаран долар. Приходите от износ на соларни панели през август са далеч от пика от март 2023 г. Въпреки това изпратеният за чужбина капацитет от 46 хил. мегавата е нов рекорд.

Китайският износ към развиващите се пазари, който е от ключово значение за страната, расте бързо. Тази година над половината от износа на китайски електромобили е бил за пазари извън „клуба на богатите“ в лицето на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

САЩ, по време на първия мандат на Доналд Тръмп и след това при управлението на Джо Байдън, работиха за по-голямо производство на петрол и газ. В резултат страната силно увеличи износа на двата продукта. Сега Тръмп се опитва да повиши още повече производството, като разхлаби регулациите и същевременно ограничи сектора на зелените технологии.

Трябва обаче да се отбележи, че Китай също така е и голям вносител на петрол и газ и енергоемка страна, която използва по-голямата част от собственото си производство чисти технологии. Очаква се настоящото тримесечие Китай да продаде повече електрически автомобили у дома, отколкото всички продадени коли в САЩ без значение от вида. От друга страна, САЩ могат да задоволят собствените си нужди от изкопаеми горива.

Въпреки всичко и двете страни имат излишен капацитет в съответните си силни области, което им помага да генерират милиарди долари приходи от износ всяка година. Вашингтон може би ще увеличи износа на изкопаеми горива още и ще започне да получава по-големи приходи от Китай от нисковъглеродни стоки, които стават все по-евтини. Но в същото време влиянието на Пекин върху другите страни също ще се увеличи заради обема на износа на чисти технологии, който ще продължи да расте.

От гледна точка на страните, внасящи американски и китайски енергийни стоки, разделението не би могло да е по-явно. „Експортът на чиста енергия е хардуер, който щом веднъж бъде закупен от дадена страна, ще генерира електричество за десетилетия напред“, коментира Грег Джексън, главен изпълнителен директор на най-големия британски енергиен търговец на дребно Octopus Energy. „Докато при газа в деня, в който го купиш, го изразходваш и го няма повече“, допълва той.