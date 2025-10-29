"Булгаргаз" осигури нужните количества газ за зимата и не се чака рязка промяна в цената

С четирите танкера през Александрополис "Булгаргаз" е осигурила нужните количества природен газ за зимния сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона, вероятно цената ще остане на сегашните нива от около 33-35 евро за мегаватчас. Това стана ясно по време на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъдено ценовото заявление на компанията за ноември.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Веселин Синабов посочи, че няма промяна в заявките на клиентите за ноември, а на терминала в Александрополис в момента по план се разтоварва заявеното за ноември карго. Това е първият танкер през терминала след продължителния ремонт на терминала и доставчик е TotalEnergies.

При това положение няма да има промяна в цената спрямо заявеното в началото на месеца, или 65,82 лева за мегаватчас. Това е ръст от 7,88% спрямо цената през октомври.

Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски обърна внимание, че през зимния сезон цената на газа до голяма степен няма да е обвързана с пазара, стига да няма големи сътресения.

Неясно за пазара е търсенето на Украйна. В последните години страната разчиташе до голяма степен на собствен добив. Сега след руските ракетни обстрели по газовата инфраструктура, Киев ще излезе на пазара отново. Местните власти съобщават, че са осигурили 1,2 млрд. долара за покупка на газ, но това е само 70% от нуждите за зимата.

КЕВР ще разгледа последните обстоятелства около искането на "Булгаргаз" за цената на газа през ноември на 30 октомври.

