"Булгаргаз" ще купи четири танкера с втечнен газ през Александруполис тази зима

През този отоплителен сезон (от октомври до март) "Булгаргаз" ще купи четири танкера с втечнен газ, доставени през терминала в Александруполис, съобщиха от компанията. Оттам обясняват, че повече от 10 международни компании са участвали в търга за доставките.

От тях "Булгаргаз" са избрали офертите на TotalEnergies и Metlen Energy & Metals за октомври и декември 2025 година, както и на Metlen и Shell за януари и март 2026 година. Товарите ще бъдат доставени от терминалите за втечнен газ в САЩ и са в обем на общо 4 тераватчаса.

Терминалът в Александруполис не работеше повече от девет месеца в пълен капацитет след авария през януари. През това време България използва възможностите, които дава договорът с Botas и съхранение на газ на територията на Турция, и взимаше газа, купен преди месеци.

"Булгаргаз" отбелязва, че за участие в процедурата са поканени 37 компании, сред които търговци и производители на втечнен газ.

В последните седмици цената на газа в Европа се стабилизира около нивото от 31-32 евро за мегаватчас въпреки опасенията за доставките, свързани с ударите по енергийната инфраструктура на Украйна. Според оценки на анализатори това може да накара Киев да купи повече от 4 млрд. куб. метра газ от съседите и съюзниците си през зимата.

Страната може да получава газ и през територията на България, използвайки терминалите в региона (в Турция или в Гърция), както и тръбен газ от Азербайджан по "Трансбалканския тръбопровод".