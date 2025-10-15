IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

"Булгаргаз" ще купи четири танкера с втечнен газ през Александруполис тази зима

Доставките идват от терминали в САЩ, съобщиха от компанията

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

През този отоплителен сезон (от октомври до март) "Булгаргаз" ще купи четири танкера с втечнен газ, доставени през терминала в Александруполис, съобщиха от компанията. Оттам обясняват, че повече от 10 международни компании са участвали в търга за доставките.

От тях "Булгаргаз" са избрали офертите на TotalEnergies и Metlen Energy & Metals за октомври и декември 2025 година, както и на Metlen и Shell за януари и март 2026 година. Товарите ще бъдат доставени от терминалите за втечнен газ в САЩ и са в обем на общо 4 тераватчаса.

Терминалът в Александруполис не работеше повече от девет месеца в пълен капацитет след авария през януари. През това време България използва възможностите, които дава договорът с Botas и съхранение на газ на територията на Турция, и взимаше газа, купен преди месеци.

"Булгаргаз" отбелязва, че за участие в процедурата са поканени 37 компании, сред които търговци и производители на втечнен газ.

В последните седмици цената на газа в Европа се стабилизира около нивото от 31-32 евро за мегаватчас въпреки опасенията за доставките, свързани с ударите по енергийната инфраструктура на Украйна. Според оценки на анализатори това може да накара Киев да купи повече от 4 млрд. куб. метра газ от съседите и съюзниците си през зимата.

Страната може да получава газ и през територията на България, използвайки терминалите в региона (в Турция или в Гърция), както и тръбен газ от Азербайджан по "Трансбалканския тръбопровод". 

Последна актуализация: 16:54 | 15.10.25 г.
Булгаргаз цена на газа втечнен газ LNG
