Руският енергиен гигант „Лукойл“ разпусна надзорния съвет на международния си бизнес – пореден сигнал за това как американските санкции – първите от които влизат сила в петък, се отразяват на компанията, съобщава Bloomberg.

В рамките на процеса базираната в Москва фирма „отзовава“ главния изпълнителен директор на компанията майка Сергей Кочкуров, както и Евгений Хавкин и Генадий Федотов. Решението, което е било взето по време на срещата на съвета на 28 октомври, бе обявено от Lukoil International GmbH в корпоративния регистър на Австрия в петък.

Службата за контрол на чуждестранните активи на американското министерство на финансите обяви на 22 октомври, че налага санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“. Ограниченията влизат в сила от днес (21 ноември), въпреки че някои санкции срещу „Лукойл“ са отложени за 13 декември.

Всичко това доведе до сериозни сътресения за бизнеса на компанията по света. В същото време цените на руския петрол потънаха, международният бизнес на Litasco съкрати работни места и ограничи поне част от операциите си. Делът „Лукойл“ от приходите от находището "Западна Курна" 2 в Ирак е замразен от Багдад и западни конкуренти проявяват интерес към международните активи на компанията.

По-рано в сряда базираното във Виена дружество публикува и пълния си одитен доклад за 2022 г., отнемайки му с две години повече от обикновено необходимото. Той показва първи подрони данни за това как компанията се е справила през първата година на руската инвазия в Украйна.

Според данните, обобщени от KPMG, Lukoil International записва 95 млрд. евро приходи и нетна печалба от 7,8 млрд. евро през 2022 г. – периодът на пик на европейската енергийна криза.

Някои от най-големите енергийни компании в света, включително Exxon Mobil, Chevron и Abu Dhabi National Oil Co., както и американски гиганти за частен капитал като Carlyle Group показаха вече интерес за придобиването на активите на международното звено.

Не е необичайно руски компании да държат международни активи чрез австрийски фирми благодарение на традиционно близките връзки на Виена с Русия и благоприятната юридическа среда.

Хавкин и Федотов са били вписани като членове на изпълнителния орган на „Лукойл“ през 2021 г., показват документите. Не е ясно какви позиции заемат сега.