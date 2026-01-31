IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Русия ще разреши износа на бензин за производителите на горива до 31 юли

Мярката има за цел да предотврати презапасяването на рафинериите и да поддържа стабилен вътрешния пазар на горива

16:30 | 31.01.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Русия ще разреши износа на бензин за производителите на горива до 31 юли, като същевременно ще удължи временната забрана за други доставчици, съобщава Bloomberg.

Мярката има за цел да предотврати презапасяването на рафинериите и да поддържа стабилност на вътрешния пазар на горива, става ясно от правителствено изявление.

Ограниченията бяха наложени за първи път в края на август, тъй като украинските удари с дронове по петролни рафинерии и пристанища от Черно море до балтийското крайбрежие влошиха вътрешната криза с горивата, причинявайки скокове в цените и временен недостиг в някои региони.

Атаките с дронове намаляха през последните седмици.

По-рано наложеният краен срок за забраната, която понастоящем включва и производителите на горива, изтича на 28 февруари.  

Седмичните нива на преработка на руския суров петрол се повишиха през последния отчетен период, обхващащ 15-21 януари, тъй като Украйна намали интензивността на атаките с дронове срещу руския сегмент на преработката, а някои големи рафинерии увеличиха производителността си.

По-рано този месец стана ясно, че приходите на русия от продажбата на петрол и природен газ в руския бюджет ще са с 46% по-ниски спрямо година по-рано. Причината е по-ниската цена на петрола в световен мащаб и силната рубла.

Предварителните данни на финансовото министерство на Русия показаха, че през 2025 година приходите от търговията с петрол и газ са с около 25% надолу до 8,48 трлн. рубли (109 млрд. долара).

Като цяло общите приходи в бюджета през миналата година достигат 37,2 трлн. рубли, а разходите - 42,9 трлн. рубли. Дефицитът е в размер на 5,64 трлн. рубли (72,5 млрд. долара), което е 2,6% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) за миналата година.

Последна актуализация: 15:57 | 31.01.26 г.
