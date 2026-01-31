Украйна е изправена пред прекъсвания на електричеството заради претоварената мрежа

Електрозахранването в столицата на Украйна постепенно се възстановява след масовите прекъсвания, които бяха предшествани от т.нар. „технически проблеми“ в електропреносната мрежа на страната, които засегнаха и Молдова, съобщава Bloomberg.

Кметът на Киев Виталий Кличко обяви извънредно спиране на електрическите мрежи в града, а движението метрото беше преустановено в ранните часове на съботния ден. Очаква се температурите да паднат още през нощта до около -24°C.

Това се случва в момент, когато пратеникът на Кремъл Кирил Дмитриев провежда разговори с американски представители в Маями, а ядреният регулатор на ООН алармира за опасното състояние на украинските атомни електроцентрали след продължаващите руски въздушни удари.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че украинските атомни електроцентрали „временно са намалили производството“ в събота, след като проблем с мрежата е засегнал електропроводите. Чернобилската АЕЦ в Северна Украйна за кратко е останала без цялото си външно електрозахранване. Не се очаква пряко въздействие върху безопасността на съоръжението, посочва агенцията, базирана във Виена.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че извънредната ситуация е причинена от „технически проблеми по междусистемните електропроводи между нашата електропреносна мрежа и тази на Молдова“.

Столичният регион не е регистрирал нови въздушни удари от Русия през нощта, което е в съответствие с краткото прекъсване на атаките, договорено по-рано тази седмица от президента на САЩ Доналд Тръмп. Очаква се представители на САЩ, Украйна и Русия да се срещнат отново скоро, за да търсят споразумение за прекратяване на четиригодишната война.

МААЕ проведе извънредно заседание в петък в отговор на растящите рискове за ядрената безопасност в Украйна.

Месеци наред руски удари, насочени към разрушаване на електропреносната мрежа на Украйна, лишиха трите действащи атомни електроцентрали в страната от стабилно електрозахранване. Европейските държави настояват МААЕ да предостави подробна оценка на уязвимостта на Украйна.

Министерството на енергетиката на Молдова заяви, че електрозахранването е възстановено постепенно в много райони след прекъсването му, продължило повече от три часа. Властите призовават населението да използва електроенергията отговорно, докато не бъде възстановен пълният капацитет.