Украйна чака нова ледена вълна и още руски ракети по енергийни обекти

Украинското разузнаване вижда сигнали, че Русия се подготвя за нови ракетни удари по украинските градове, предупреди във вечерното си обръщение за 1435-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че всеки такъв удар трябва да е сигнал към Запада как се отнася Москва към дипломатическите усилия за края на войната.

"Когато руските удари продължават, когато боевете се водят, хората трудно усещат, че дипломацията е конструктивна и може да даде резултати. Всеки, който наистина иска мир, трябва да направи така, че руснаците да мислят не за нови масирани атаки, а за прекратяване на войната", допълни още Зеленски.

Метеоролозите съобщават, че 29 януари е последният ден с по-високи температури в следващите седмици и очакват още в първия ден на февруари нощните температури да спаднат до -24°С, а в северните части от страната и по-ниско. Ледената вълна ще продължи няколко дни.

На този фон ситуацията с електро- и топлоснабдяването в редица украински градове е много тежка, отчете още Зеленски в разговор с президента на Франция Еманюел Макрон. Европейските съюзници изпращат генератори и мобилни котелни, които да осигурат допълнителна подкрепа за енергийната система. В Киев след последната масирана атака в нощта срещу 24 януари без парно бяха към 5600 сгради, или почти половината град. Кметът Виталий Кличко съобщи, че към 20 часа на 28 януари броят им е сведен до 600.

Продължават и проблемите с електрозахранването заради изгубените енергийни мощности - в големи части от страната има ток за 4-5 часа на денонощие.

Украйна и Русия може да преговарят без посредник при следващата си среща

Основните преговарящи на САЩ за Украйна - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, няма да пътуват за Абу Даби в края на седмицата, когато се очаква продължаване на преговорите между Украйна и Русия. Това съобщи държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на изслушване в Сената.

Той потвърди, че последната спорна точка между Киев и Москва остава Донецка област. Руснаците настояват да получат пълния контрол над областта, от която са окупирали около 70% от територията от 2015 година насам. Същевременно тези територии са ключови за отбраната на Днипропетровска и Харковска област, а и отварят път към Киев и окупацията на цялата Украйна.

Рубио не коментира как Русия приема договорките за гаранции за сигурност, които провежда Зеленски със западните партньори. Те предвиждат разполагане на европейски войски в Украйна, които да гарантират спазването на мира и военна подкрепа. Досега на различни нива Русия категорично е отхвърляла това и настоява също така Украйна да бъде без боеспособна армия.

Украински военни анализатори отбелязват, че само пълният контрол над Луганска и Донецка област дават възможност на руския президент Владимир Путин да оправдае войната пред руското общество. В украинското законодателство няма и правно основание, даващо възможност на президента или друга институция да търгува с териториите на страната.

Мирът не е близо, но има шанс за раздвижване

В Украйна отчитат още, че с тристранните преговори Русия опитва да покаже на САЩ, че процесът не е блокирал и да отложат нови санкции. Една от отстъпките на Москва е смяната на преговарящия - ръководителя на военното разузнаване адм. Игор Костюков замени съветника на Путин и бивш министър на културата Владимир Мединский, който няма тежест в Кремъл. Повечето наблюдатели не споделят оптимизма, че преговорите приближават мира.

Според медийни публикации американският президент Доналд Тръмп настоява за бърза сделка и оказва голям натиск към Киев да предаде Донбас, включително и заплашвайки, че няма да даде гаранции за сигурност без това. Това беше отречено от Белия дом, но Тръмп действителност нееднократно е заявявал, че иска възможно най-бързо да приключи войната, а Рубио отбеляза, че договорените с Украйна гаранции ще бъдат активирани, след като Киев постигне съгласие с Русия.

Британски анализатори коментират пред Sky News, че вероятно причината за това е желанието на Тръмп да сключи бизнес сделки с Русия в различни сектори, дори и в петролния, което не може да направи, докато тече войната.

В Абу Даби през уикенда представителите на САЩ имаха отделни срещи с руските преговарящи, на които бяха обсъдени теми от взаимен интерес, както беше отчетено в изявления за медиите.

Путин може да приеме Зеленски в Москва

Украинският президент предложи спорните тема за Донбас и за Запорожката АЕЦ да бъдат обсъдени в среща с Владимир Путин. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков коментира пред Россия 1, че този разговор може да се състои в Москва и обеща, че ще бъдат предоставени гаранции за сигурността на Володимир Зеленски.

Украйна се насочва към удари по военни позиции в близкия тил

След атаките с далекобойни дронове дълбоко в руския тил през лятото сега Украйна удря по-често военни позиции в близост до фронтовата линия. В последните дни Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават за ударени складове с боеприпаси и дронове, както и по пунктове с военни и оператори на дронове във Велика Новосилка (на около 23 км от фронтовата линия) и Хригоривка (на 13 км от фронтовата линия) и в близост до Добропиля и Хуляйполе, където се провеждат активни бойни действия.

Военни анализатори отчитат, че такива удари се увеличават от началото на 2026 година. В последните дни има единични удари по енергийни съоръжения. В нощта срещу 29 януари има данни за поражения по подстанция в Пенза, което остави града без ток.

Русия не престава ежедневните обстрели по енергийната инфраструктура на Украйна. Данните на ВВС показват, че атаките тази нощ са насочени основно към Днипропетровска, Одеска, Сумска и Донецка област, както и град Запорожие.

Русия трупа войски и въоръжение в Мирнохрад

По-голямата част от Мирнохрад е под руски контрол и Русия трупа войски и техника в града, съобщава "Украинская правда", позовавайки се на свой източник на фронта. Според изданието Русия е разположила и оператори на дронове и щаб, както и планира масиран механизиран щурм.

Украйна запазва позициите си в северните части и на Мирнохрад, и на Покровск. Засега те успяват да задържат руската офанзива въпреки прогнозите на анализатори, че до края на януари и градстката агломерация ще бъде изцяло под руски контрол. Градски боеве за Покровск се водят от лятото на 2025 година, а руският президент Владимир Путин обяви двата града за окупирани през октомври и дори покани журналисти, за да се уверят в това.

Данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към 22 часа на 28 януари показват, че Покровското направление остава най-горещата точка на фронтовата линия. Регистрирани са 22 атаки. Другият фокус на руснаците е Хуляйполе, където се съобщава за 11 атаки. Украински военни съобщават, че руснаците опитват да пресекат логистичните линии към града, извършвайки дистанционно миниране с дронове и наземни роботизирани системи.

Увеличава се интензивността на бойните действия в Харковска област, където Русия се опитва да създаде буферна зона от май 2024 година насам. ВСУ съобщава за 13 атаки, като все още няма потвърждение за окупацията на Стариця. Населеното място е с 480 жители преди началото на пълномащабната война.

Като цяло има леко увеличаване на активността на бойното поле след два поредни дни с по около 100 атаки на денонощие. Към 22 часа на 28 януари са регистрирани 105 атаки спрямо 93 ден по-рано. Русия е извършила и 63 въздушни удара със 159 управляеми авиационни бомби, както и 2900 артилерийски обстрела, по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са 4500 fpv-дрона.

Темпото на бойното поле се забави от средата на януари

Институтът за изучаване на войната (ISW) обърна внимание на заявките на главнокомандващия на руската армия ген. Валерий Герасимов за окупацията на 17 населени места, сред които и Стариця в Харковска област и Купянск-Вузловий (в близост до Словянск), от началото на годината. За някои от тях обявленията са прибързани, дори и според руските военни наблюдатели, но като цяло това са села под 2 кв. км площ и преминаването през тях не доказва успехи на руската армия.

Темпото на бойното поле се забави от средата на януари, за което помагат и тежките метеорологични условия. Военните наблюдатели отбелязват, че и двете воюващи армии използват момента за прегрупиране, ротации и укрепване на позициите си.

Според Центъра за стратегически и международни изследвания, базиран във Вашингтон, Русия има повече жертви от която и да било голяма държава във Втората световна война - 1,2 млн. души, а настъплението е най-бавното спрямо който и да било военен конфликт в последното столетие. В Покровското направление например от началото на пълномащабната война настъплението е със скорост 70 м на ден, в Купянското - 23 м, а в Часов Яр - едва 15 м на ден. При своята контраофанзива в Курска област, която се проведепрез август 2024 г. - март 2025 г. Украйна се придвижваше с 1260 м на ден.

Кремъл отрече тези твърдения, а данните за жертвите (убити, ранени и безследно изчезнали) съвпадат с данните на ВСУ и на други западни аналитични организации. Някои руски военни наблюдатели също отчитат голям брой руски жертви и слаби резултати, но не дават конкретни данни за броя им.

През 2025 г. СБУ е ударила пет военни летища в тила на Русия

През 2025 година Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е провела операции на пет военни летища в тила на Русия, включително и в окупирания Крим. Според публикуваното видео от ударите има унищожени 15 единици авиационна техника. Сред тях са 11 изтребителя Су от различни модели и бомбардировачи МиГ31, както и 3 хеликоптера и един транспортен самолет Ан-26.

Пораженията са геолокализирани и потвърдени. Освен унищожената техника при атаките са поразявани и складове с боеприпаси и горива. Нанесените щети от СБУ се оценяват на около 1 млрд. долара.

И други украински служби участват в атаките по военните обекти в руския тил. В края на ноември например ВСУ съобщиха за пожар в авиоремонтна база в Таганрог, при която изгоряха и два редки самолета - А-60 и А-100, използвани специални цели, включително и в разузнавателни операции.