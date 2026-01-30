В Украйна няма област Донбас, Киев разбра от Тръмп за енергийно примирие

В Украйна няма област Донбас, пише украинският военен анализатор Олександър Коваленко и обръща внимание, че именно този термин използват руските преговарящи и американските съюзници, когато коментират исканията за изтегляне на украинските войски от Донецка област и останалите малки части от Луганска област.

Донбас обаче е много по-широк регион и обхваща освен Донецка и Луганска област и части от Днипропетровска, Запорожка и Харковска област, тоест Донецкия въглищен басейн. Според Коваленко руската страна умишлено използва този термин и в крайна сметка очаква да получи без бой много по-широка област, която от военна гледна точка е най-укрепената защитна линия на Украйна.

В Донецка област Украйна държи под контрол около 5500 кв. км и ако темпото на руските военни се запази спрямо 2025 г., то за окупацията на тази територия ще са нужни поне две години. Но същевременно през втората половина на миналата година офанзивата на руснаците в Донецка област замря, а на украинците дори им се отдаде възможност да си върнат окупирани територии около Добропиля.

В същото време, използвайки максимално природните дадености, Украйна още от 2014 година е изградила Словянско-Краматорския защитен пояс, който може да спре руската офанзива и да бъдат създадени и условия за украинска контраатака.

Русия е струпала към 170 хил. души около Покровск

Русия е струпала към 170 хил. души около градската агломерация Покровск-Мирнохрад и не успява да я постави под пълен контрол след 22 месеца битки, от които към шест месеца - в градски условия. Като цяло в Донецка област са групирани към 300 хил. руски военни.

При тези показатели окупацията на цялата област би отнело години и ангажиране на голям брой жива сила, казват украинските военни анализатори.

Оценките на Института за изучаване на войната (ISW) също сочат, че предаването на Донецка област би било стратегическа грешка, защото отваря широки възможности за ново настъпление към Днипропетровска област, а оттам - и към Киев и превземането на цялата територия на Украйна.

Позицията на украинския президент Володимир Зеленски е, че страната му няма да предаде своите територии без бой, но има и огромен натиск от страна на САЩ за по-бързо приключване на войната и заплахи за оттегляне от договорките за предоставяне на гаранции за сигурност. Зеленски многократно е отбелязвал, че няма юридическа основа, която да му позволи да търгува с територии, като Конституцията му вменява задължението да е гарант за териториалната цялост и суверенитета на страната.

По тази причина и Украйна определя превзетите територии като "временно окупирани" и отказва да подарява земи на агресора.

Темпото на бойното поле рязко се ускори

Рязко ускорение на темпото показва сводката на Генералия щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 29 януари. Регистрирани са три поредни дни с около 100 атаки на ден. Военни кореспонденти отбелязаха, че и двете армии използваха лошото време, за да се прегрупират и извършат ротации. Регистрирани са 279 атаки по цялата фронтова линия. Русия е извършила и 41 въздушни удара със 123 управляеми авиационни бомби, както и 3800 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 5500 fpv-дрона.

Най-интензивни са боевете в Покровското направление. Украйна все още държи позиции в северните части на града и военните там съобщиха за увеличен брой управляеми авиобомби, както и приближаване на артилерийски установки в близост до линиите на съприкосновение. ВСУ съобщава за 87 атаки в това направление през миналото денонощие.

Активни са и боевете край Хуляйполе (42), както и в Костянтинивското (19 атаки) и Лиманското направление (13 атаки). Руските военни са окупирали населеното място Злахода в Днипропетровска област и имат напредък в областта, сочат данните на украинския проект Deep State.

Русия не приема гаранциите за сигурност за Украйна

Русия не знае какво предлага САЩ за сигурността на Украйна, но ако става въпрос за съхраняване на властта в Киев и запазване на "русофобската политика", то те са неприемливи, заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от ТАСС. В интервю за турски медии той заяви още, че и "примирие, към което се стреми Зеленски", не е приемливо за Русия, защото дава възможност за превъоръжаване на Украйна.

Киев настояваше за прекратяване на огъня, докато траят мирни преговори, а според медийни публикации Украйна е предложила и взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти по време на преговорите в Абу Даби през миналия уикенд.

Украйна научила от Тръмп за енергийно примирие

Според кореспондента на Financial Times в Киев Кристофър Милър Украйна е научила от коментара на Доналд Тръмп пред медиите в Белия дом за енергийното примирие. До този момент от Кремъл не са потвърдили думите на Тръмп, нито са уведомили украинската страна за решението си.

"Благодаря за усилията на САЩ за прекратяване на ударите по енергетиката", заяви украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1436-ия ден от пълномащабната война и допълни, че се надява американската страна да успее да постигне прекратяване на огъня.

"Ситуацията тази нощ и в следващите дни - истинската ситуация в нашите енергийни съоръжения и нашите градове, ще покаже дали това ще се случи", допълни той.

Украински анализатори са предпазливи в очакванията си, подчертавайки, че смисълът на ударите по енергетиката са деморализацията на украинците по време на ледената вълна, която очаква Украйна в началото на февруари. Според прогнозите нощните температури в големи части от страната ще се движат между -20°С и -30°С.

Експертите се опасяват от "провокации" - обвинения, че Украйна е нанесла удари по рафинерии. В руските канали в Telegram вече има съобщения за готвени удари по рафинерии в Краснодарския край. Русия се нуждае от още няколко дни за подготовката на максимално масиран удар, включвайки повече видове ракети и предупрежденията са, че Москва може да не спази обещанията си към САЩ точно в най-студените дни.

Институтът за изучаване на войната (ISW) също споделя тези притеснения и посочва, че това примирие, за което няма повече подробности, е много изгодно за Русия, която може да натрупа дронове и ракети и да реализира по-мащабни удари при подновяване на атаките.

Руски военни кореспонденти отчитат удари с дронове само в приграничните зони на Украйна в нощта срещу 30 януари. Данните на ВВС на Украйна сочат и използване на балистична ракета по цели в Харковска област. Сводката отбелязва изстреляни 111 дрона, което е близо до средното в последните дни, от които са свалени 80. Има директни поражения на балистичната ракета "Искандер - М" и 25 дрона в 15 локации.

Правителството подкрепя бизнеса и домакинствата след ударите по енергетиката

Правителството е подготвило програми за подкрепа на малкия бизнес и домакинствата, за да се справят с последиците от руските ракетни атаки, съобщи още Зеленски. Сред мерките са заеми с нулеви лихви за покупката на генератори и батерии, а малкият бизнес ще получи и подпомагане за покупката на гориво за генераторите и ремонта на енергийни съоръжения.

Домакинствата получават и средства в размер на между 100 хил. и 300 хил. гривни (2000-5800 евро) за независимо електроснабдяване (например соларни панели).

Към края на вчерашния ден 450 жилищни сгради в Киев са все още без топлоподаване. Заради унищожените енергийни мощности в страната има режим на тока, като в големите градове има ток само по 4-5 часа на ден.

ЕС готви по-тежки мерки срещу "сенчестия флот"

В 20-ия пакет санкции срещу Русия ще има повече мерки срещу "сенчестия флот", пише Le Monde, позовавайки се на коментарите след Съвета на външните министри в четвъртък. На срещата е било отбелязано, че няма видими сигнали, че Русия иска мир - на срещите с Украйна се изпращат чиновници, които не са упълномощени да взимат решения, ракетните удари по енергийните съоръжения продължават, както и операциите на бойното поле.

Отделно Европейската комисия включи Русия в списъка с държави, в които има висок риск от пране на пари и финансиране на тероризъм. Това означава, че трансакциите на руските банки ще бъдат следени много по-внимателно. Още в първите дни от пълномащабната война повечето руски банки бяха извадени от финансовата система SWIFT, което затрудни сериозно финансовите трансакции и бави плащанията за износа.