Тръмп: САЩ ще ескортират и застраховат петролни танкери на фона на войната с Иран

Американската корпорация за международно финансиране на развитието ще предложи застраховка „на много разумна цена“, добави държавният глава на САЩ

22:44 | 03.03.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще предоставят застрахователни гаранции и военноморски ескорт, за да осигурят безопасното преминаване на петролни танкери и други плавателни съдове през Ормузкия проток, съобщава Bloomberg.

Тези мерки целят да предотвратят потенциална енергийна криза, причинена от войната с Иран.

Тръмп заяви, че Американската корпорация за международно финансиране на развитието ще предложи застраховка „на много разумна цена“, за да помогне за осигуряване на потока от енергия и друга а търговия в Персийския залив. Освен това той каза, че „ако е необходимо, военноморските сили на САЩ ще започнат да ескортират танкери през Ормузкия проток възможно най-скоро“.

„Независимо от всичко, САЩ ще осигурят СВОБОДЕН ПОТОК НА ЕНЕРГИЯ към СВЕТА“, написа президентът в социалните платформи.

Цените на петрола се покачиха рязко, откакто САЩ и Израел започнаха атаки срещу Иран, предизвиквайки широки смущения в Близкия изток, което доведе до спиране на петролните потоци през важния Ормузки проток, през който преминават една пета от световните енергийни доставки. 

В публикацията на Тръмп не се уточнява механизмът за застраховане, който ще бъде предложен.

Съобщението на президента беше публикувано, след като най-големите застрахователни компании за кораби в света оттеглиха застрахователното си покритие срещу военен риск за плавателни съдове, влизащи в Персийския залив.

Администрацията на Тръмп се стреми да се справи с високите цени на петрола, които скочиха рязко на фона на войната в Близкия изток, като Ормузкият проток, ключов коридор за трафик на петролни танкери, е почти затворен. Ако това доведе до по-високи цени на бензиностанциите, ще представлява потенциален политически риск за Тръмп преди междинните избори през ноември.

Държавният секретар Марко Рубио заяви по-рано тази седмица, че САЩ са очаквали покачване на цените на енергията и че министърът на финансите Скот Бесънт и министърът на енергетиката Крис Райт ще разработят програма за смекчаване на последиците. 

Последна актуализация: 22:40 | 03.03.26 г.
