ЕС ще предложи фонд за инфраструктура, за да стимулира прехода към зелена енергия

Европейският съюз (ЕС) ще стартира нов инвестиционен фонд, който да помогне за осигуряването на трилионите евро разходи, необходими през следващите 15 години за прехода на блока към зелена енергия.

Европейската комисия (ЕК) изчислява, че разходите за прехода ще скочат до 695 млрд. евро годишно през десетилетието от 2031 г., според проект на Стратегия за инвестиции в чиста енергия, която трябва да бъде приета тази седмица, цитирана от Bloomberg.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) трябва да играе ключова роля, като осигури първоначалното финансиране за инвестиционен фонд за стратегическа инфраструктура, базиран на дялово участие, който ще помогне на операторите на енергийни мрежи да укрепят балансите си.

„Увеличените и ускорени инвестиции в мрежи, гръбнакът на енергийната система, са от съществено значение за европейската конкурентоспособност и сигурност“, според проектодокумента, който все още подлежи на промени. „Публичната подкрепа може да помогне за разпределяне на разходите за прехода през целия жизнен цикъл на активите, като предотврати краткосрочни пикове на цените“, допълва се в стратегията.

Инициативата за финансиране идва в момент, когато ЕС се опитва да стимулира инвестициите в инфраструктурата, която ще бъде необходима за енергийна система, базирана на възобновяеми енергийни източници.

Войната в Иран за пореден път разкри зависимостта на континента от изкопаемите горива. Цените на петрола и газа се покачват на фона на перспективата за засилена глобална конкуренция за по-оскъдните доставки.

На този етап не е ясно колко голям ще бъде фондът, нито какъв ще бъде размерът на първоначалната инвестиция на ЕИБ.