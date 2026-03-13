КЗК не вижда сигнали за съгласуване на цените на пазара за горива в началото на март

Анализът на средните цени на дребно на бензин А-95H и дизелово гориво в различни региони на страната, показва, че ценовите равнища на участниците на пазара се различават значително и не се наблюдават индикатори за паралелно и координирано ценово поведение.Това съобщава Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), базирайки се на данни от Националната агенция за приходите (НАП) за периода от 23 февруари до 5 март. От комисията уточняват, че са изискали тези данни във връзка с производството срещу дружествата на групата на "Лукойл" у нас за евентуална злоупотреба с господстващо положение.

КЗК няма правомощия да следи за спекулативно повишаване на цените на дребно на горива, освен ако то не е резултат от съгласувани практики на участниците на пазара, посочват още от регулатора. Изискани са и документи за периода от 6 до 13 март.

На този етап наблюденията показват, че търговците на дребно реагират и повишават с различна степен цените на бензин А-95H и дизелово гориво.

Пазарите на горива на дребно и на едро са взаимосвързани, като измененията в цените на едро оказват пряк и непосредствен ефект върху ценовите равнища на пазара на търговия на дребно, казват още от регулатора.

Производството срещу "Лукойл"

КЗК продължава да проверява работата на дружествата в групата „Лукойл“. В рамките на текущото производство, образувано преди назначаването на особения търговски управител на групата „Лукойл“, и преди събитията в Близкия изток, комисията е поискала от всички големи участници на пазара данни относно наличностите и капацитета на складовите бази за бензин и дизелово гориво, цените на закупуване и продажба на едро на горива, както и реализираните количества на пазара.

Изискана е и информация за доставките на суров петрол за рафинерията в Бургас, включително доставчици, произход на суровината, количества и доставни цени. Данните следва да бъдат предоставени в петдневен срок.

На базата на резултатите от постоянния секторен мониторинг на пазара, както и на приключилите две производства за злоупотреба с господстващо положение срещу „Лукойл“ с наложени санкции в размер на над 134 млн. евро, на 4 март КЗК отправи препоръки за предприемане на незабавни координирани действия от страна на изпълнителната власт с цел гарантиране на стабилността на пазара и запазване на конкурентната среда. Основните препоръки към изпълнителната власт са чрез особения управител на държавата в групата „Лукойл“ да се гарантира достъпът на други вносители и търговци до ключова инфраструктура за съхранение и транспорт на горива, да не се допуска спекулативно задържане на количества горива на склад и спекулативно повишаване на цените на горивата на пазара на едро и дребно, като прилага продажни цени, адекватни на цените на придобиване на текущите наличности.

Същевременно на заседанието на Междуведомствената работна група под председателството на министър-председателя по въпросите на мониторинга на цените на горивата и суровините за тях, Министерството на финансите беше определено като орган за оперативна координация на информацията между членовете на работната група.

Затова в рамките на производството срещу групата „Лукойл“ КЗК изиска от финансовото министерство да предостави събраната до момента информация относно състоянието на пазарите на дребно и на едро на суров петрол, нефт и продукти от нефтен произход, предоставена от Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Агенция „Митници“, НАП и особения търговски управител.

В рамките на производството срещу „Лукойл“ КЗК активно си сътрудничи с компетентните институции, включително НАП и Агенция „Митници“, като Комисията остава в готовност да сътрудничи изцяло, в рамките на своите правомощия, на изпълнителната власт, която има преки правомощия по отношение на спекулативно покачване на цените на дребно на горивата.