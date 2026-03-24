ЕС отлага предложението за постоянна забрана на вноса на руски петрол

Европейската комисия (ЕК) няма да внесе законодателно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол във връзка с войната на Москва в Украйна на 15 април, както беше планирано по-рано. Това стана ясно от актуализираната законодателна програма на Европейския съюз (ЕС), предава Ройтерс.

Говорител на блока обаче заяви пред агенцията, че предложението не е било отменено и все пак ще бъде публикувано макар и не до средата на април поради „текущите геополитически събития“.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран доведе до най-голямото прекъсване на доставките на петрол в историята, според Международната агенция по енергетика (МАЕ), което кара цените на „черното злато“ по света рязко да се покачат.

Предложението би превърнало в закон пълно прекратяване на вноса на руски петрол най-късно до края на 2027 г. Европейският съюз вече е приел нормативен акт за поетапно прекратяване на вноса на газ от Русия до края на 2027 г.

Мярката би имала скромно въздействие върху физическите доставки, тъй като ЕС е внасял само 1% от петрола си от Русия към последното тримесечие на 2025 г., след като рязко намали вноса след пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г. Но Брюксел иска да заложи пълно преустановяване на руския петрол в законодателство, което ще остане в сила, дори ако мирното споразумение във войната в Украйна в крайна сметка доведе до отмяна на санкциите от страна на ЕС.

Санкциите на ЕС срещу вноса на руски петрол по море вече са преустановили по-голямата част от вноса в блока.

Унгария и Словакия бяха единствените две страни от европейската общност, които все още внасяха руски петрол към 27 януари, когато Киев съобщи, че руски дрон е ударил съоръжения на нефтопровод в Украйна, прекъсвайки доставките на руски петрол. Будапеща и Братислава обвиниха Украйна, че умишлено забавя възобновяването на петролните доставки, което предизвика политически спор, в резултат на който Унгария блокира заем от ЕС за Киев.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви този месец, че връщането към руски енергоносители би било „стратегическа грешка“ и би направило Европа по-уязвима.