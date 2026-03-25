Азия започва да прилага нестандартни мерки за кризата с горивата

Азия анализира мерките, които бяха предприети по време на пандемията от коронавируса, като част от плановете за намаляване на последиците от кризата с горивата, пише Ройтерс. Страните от региона бяха сериозно засегнати от затварянето на Ормузкия проток - 80% от петрола, който потребяват, преминава именно оттам.

Затова и се коментират мерки като работа от домовете и компенсации в опит да бъде намалено потреблението на горива. За разлика от времената на Covid обаче централните банки не бързат да намаляват лихвите, а дори напротив - започнаха да ги увеличават. Преди дни това направи Австралия, мотивирайки се с опасенията от ускоряване на инфлацията. Прогнозите са, че подобни стъпки предстоят още и в Япония, Великобритания и Европа.

За страните от Азия натискът е още по-силен, тъй като националните валути на повечето държави се обезценяват спрямо долара.

От хоум офис до избягване на асансьора

"Идеята е добра", казва енергийният министър на Южна Корея Ким Сунг-ван, помолен да коментира препоръки на Международната агенция за енергетика (МАЕ) работа от вкъщи и ограничаване на пътуванията със самолет.

От МАЕ също така припомниха, че по време на кризата с природния газ през 2022 година много европейски правителства бяха изработили препоръки, включващи намаляване на температурите на отоплителните системи, както и на уличното осветление и гасене на светлините на рекламните билбордове.

Властите в Сеул вече призоваха за намаляване на времето под душа, зареждане на телефоните през деня и други малки стъпки, които да намалят натиска върху енергийната система през пиковите часове.

Във Филипините съкратиха работната седмица в някои правителствени учреждения. Страната обяви и извънредно положение за енергетиката, отбелязвайки "непосредствената опасност" от спрените доставки на енергопродуктите.

Пакистан затвори училищата и позволи на някои държавни служители да работят и от вкъщи, а в Шри Ланка всяка сряда е почивен ден, за да бъдат облекчени доставките на горива.

Финансовият център Сингапур също има изготвени мерки за пестене на енергия - властите призовават за използването на енергийноефективни уреди и електрически автомобили, както и да бъдат настроени климатиците на по-високи градуси за охлаждане. Подобна е препоръката и на властите в Тайланд - климатиците в учрежденията трябва да работят над 25°С, а държавните чиновници да не носят официални костюми, да не пътуват в чужбина и да се качват по стълбите. В страната също се насърчава работа от вкъщи, допълва още Ройтерс.

В Япония, Нова Зеландия и Австралия пък залагат на компенсации за уязвими потребители заради високите цени на горивата.