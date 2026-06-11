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Гърция разчита все по-малко на руски и азербайджански газ

През първите пет месеца на 2026 г. втечненият природен газ е покрил над 64% от потребление на природен газ в страната

16:00 | 11.06.26 г. 1
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Претоварване на първия товар втечнен природен газ от САЩ в плаващия терминал в Александруполис, февруари 2024 г. Снимка: БГНЕС/EPA/DIMITRIS ALEXOUDIS
Претоварване на първия товар втечнен природен газ от САЩ в плаващия терминал в Александруполис, февруари 2024 г. Снимка: БГНЕС/EPA/DIMITRIS ALEXOUDIS

Гърция ускорява намаляването на зависимостта си от руския природен газ, като втечненият природен газ (LNG) се превръща в основен източник на доставки през първите пет месеца на 2026 г., показват данни на аналитичния център Green Tank.

От януари до май LNG е покрил 64,3% от вътрешното потребление на природен газ в страната. За сравнение, делът на руския газ е спаднал до 24,4% от 44,6% в края на 2025 г.

Вносът на руски газ през входната точка Сидирокастро е достигнал 7,2 TWh, което представлява спад от 39,3% спрямо същия период на миналата година.

Намалява и делът на азербайджанския газ, доставян по Трансадриатическия газопровод (TAP) през Неа Месимврия. Той вече покрива 14,7% от потреблението, като внесените количества възлизат на 4,3 TWh - с 4,5% по-малко на годишна база.

В същото време доставките на LNG през терминала в Ревитуса и плаващия терминал край Александруполис са достигнали рекордните 18,9 TWh за периода, пише в. „Катимерини“.

Гърция остава на път да постигне пълна независимост от руския газ до края на 2027 г. Процесът обаче има своята цена, тъй като увеличеният внос на втечнен газ е засегнат от високите международни цени, подхранвани от новото напрежение в Близкия изток.

Допълнително предизвикателство е нарастващата зависимост от американски LNG. През някои месеци до 80% от вноса на втечнен газ в Гърция е идвал от Съединените щати.

Данните показват и засилващата се роля на страната като регионален газов хъб. Износът на природен газ през първите пет месеца на годината е нараснал четирикратно спрямо същия период на 2025 г., достигайки 8 TWh. Над 83% от тези количества са били насочени към балканските държави през Сидирокастро.

Общото вътрешно потребление на природен газ е останало стабилно на ниво от 29,35 TWh. Най-голям дял има електропроизводството с 63,1%, следвано от домакинствата и малкия бизнес с 25,4%, докато индустрията формира 11,6% от потреблението.

(БГНЕС)

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Последна актуализация: 16:00 | 11.06.26 г.
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Коментари

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1
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cido
преди 18 минути
Вижте колко са глупави, а?Вместо да получават руска газ, се хващам с американците!!!
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