Китай е ясният фаворит в надпреварата за приходи от възобновяеми енергийни източници

Компаниите, съставляващи широкия американски индекс S&P 500 получават едва 3,4% от приходите си от източници с чиста енергия, около половината на компонентите на Shanghai Composite

Най-големите американски компании значително изостават от китайските си конкуренти, когато става въпрос за събиране на приходи от соларна, вятърна, ядрена и друга възобновяема енергия.

Компаниите, съставляващи широкия американски индекс S&P 500 получават едва 3,4% от приходите си от източници с чиста енергия, което е приблизително половината от това, което компонентите от измерителя Shanghai Composite докарват, показват данни на BloombergNEF.

На фона на затрудненията на компаниите в прехода към нулеви емисии анализаторите на BNEF поглеждат към над 8000 компании, за да установят каква част от приходите им са от чиста енергия.

Китай изпреварва САЩ по приходи от чиста енергия за 2022 г. Графика: Bloomberg LP

„Изместването на бизнес моделите към по-зелена дейност не е само за добродетелност в името на планетата“, коментира Майкъл Дейли от BNEF. „Има огромна финансова възможност през компаниите, която помага за енергийния преход“, посочва той.

Китайски компании като соларните лидери LONGi Green Energy Technology Co. и Tongwei Co. се възползват от водещата позиция на страната във веригата на доставка на зелена енергия. Така например най-голям брой инвестиционни възможности в акции на зелена енергия са в Азиатско-Тихоокеанския регион, посочват от BNEF.

Азиатско-Тихоокеанският регион е дом на над 680 компании, които получават над половината от приходите си от чиста енергия, което включва възобновяема и ядрена енергия, електрически транспорт, биогорива, улавяне на въглерод и водород, показват изчисленията. За сравнение цифрата е близо 410 компании в САЩ и приблизително 430 в Европа, Близкия изток и Африка заедно.

Неяснотите в докладите на компаниите прави изчисляването на експозицията към чиста енергия голямо предизвикателство, коментира Дейли. Така например повечето големи петролни и газови компании не отчитат приходите от чиста енергия като отделна категория. А някои – като гигантите в сектора на изкопаемите горива Exxon Mobil Corp. и Marathon Petroleum Corp., не предоставят информация за каквито и да е било приходи от дейности с чиста енергия.

Без изненада почти всички производители и разработчици на възобновяема енергия получават по-голяма част от приходите си от чиста енергия, получавайки оценка А1 от BNEF. Начело са компании като Contemporary Amperex Technology Co. от Китай и датската Vestas Wind Systems A/S. За сравнение – 45% от комуналните електроперносни компании, проследявани от изследователя, имат рейтинг А1.

Electricitie de France SA е генерирала почти 70% от приходите си миналата година от ядрена енергия, като има допълнителни приходи и от водноелектрически, вятърни и соларни източници, посочват от BNEF. Италианската Enel SpA пък се нарежда веднага след EDF и шведската Vattenfall AB сред най-големите комунални компании с най-голяма експозиция към чиста енергия.

При автомобилния сектор Tesla Inc. и BYD Co. са очевидните лидери, изпреварващи значително традиционни производители като BMW AG и Ford Motor Co., посочват от BNEF.

Гледайки напред, Дейли отбелязва, че „очакваме втората група – традиционните автопроизводители – да увеличат експозицията си към електрически превозни средства, тъй като повече модели се пускат и нови политики в подкрепа на електромобилите се въвеждат“.