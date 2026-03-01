Контейнерните линии прекъсват маршрутите в Близкия изток

Най-големите контейнерни линии в света пренасочват корабите си, за да избегнат Персийския залив, като ескалацията на военния конфликт в Иран заплашва да наруши световната търговия със стоки, пише Bloomberg.

MSC Mediterranean Shipping Co., най-голямата контейнерна компания, спря приемането на резервации за превоз на товари за Близкия изток, а втората по големина A.P. Moller-Maersk A/S и Hapag-Lloyd AG спряха всички превози през Ормузкия проток.

По-рано DP World спря дейностите в пристанището Джебел Али в Дубай, сочи уведомление, изпратено до клиентите и прегледано от Bloomberg в неделя. По-късно компанията заяви, че и четирите ѝ терминала работят нормално.

Нарушенията в логистиката са сериозен удар за региона, където бизнес центрове като Дубай разчитат на търговията, туризма, транспорта и финансите, както и на репутацията си на убежище в неспокойния регион. Анализатори предупреждават, че продължителните затруднения могат да се отразят на глобалните вериги за доставки.

Джебел Али граничи с една от най-големите индустриални зони в света, която е ключов кръстопът за стоки, транспортирани от Азия до Африка, Европа и източното крайбрежие на САЩ. Големи американски и европейски компании имат центрове за дистрибуция, опаковане и складиране в свободната зона Джебел Али.

Дубай е и важен център за международни въздушни превози. Двете най-големи авиокомпании в Обединените арабски емирства са спрели полетите си, а летищата са повредени от отломки от атаките след конфликта, започнал през уикенда.

САЩ и Израел започнаха атаките срещу Иран в събота. Ответните удари на Иран бяха насочени срещу страни в целия регион, включително американски интереси в Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн. Военните действия забавиха и движението на кораби, включително на тези, превозващи петрол и газ, във и извън Ормузкия проток, на фона на предупрежденията да се избягва тесният воден път.

В Джебел Али, най-натовареното контейнерно пристанище в света извън Азия, избухна пожар, причинен от падащи отломки от въздушно прехващане, съобщи по-рано медийната служба на Дубай. Екипи на гражданската защита се опитваха да потушат пожара в неделя.

Избухването на военни действия заплашва да доведе до задръствания в пристанищата, където товарите ще трябва да бъдат пренасочени. Това ще доведе до допълнително напрежение и ще подкрепи спот цените на контейнерите, които вече се повишават за услугите, необходими в зоната на конфликта.

В неделя Hapag-Lloyd обяви „допълнителна такса за военен риск“ в размер на 1500 долара за 20-футов контейнер за доставки в региона, в сила от понеделник.

Собствениците на товари „трябва да се подготвят за ефект на доминото с повишаване на спот цените и за други големи морски превози“, написа Ларс Йенсен, главен изпълнителен директор на Vespucci Maritime, в публикация в LinkedIn.

Cosco Shipping Holdings Co., най-големият китайски превозвач, заяви, че корабите, които вече са влезли в Персийския залив и са завършили операциите си, „са получили инструкции да продължат към безопасни води, където да останат на място или да хвърлят котва“. Cosco заяви, че оценява вариантите, „включително потенциални алтернативни пристанища за разтоварване“.

Избягване на Червено море

В допълнение към избягването на Ормузкия проток, Maersk заяви, че пренасочва услугите си далеч от Суецкия канал и изпраща кораби около южния край на Африка, след като хутите заплашиха да подновят атаките в Червено море срещу товарни кораби, свързани със САЩ и Израел. Hapag-Lloyd, петият по големина играч и партньор на Maersk в алианса за споделяне на кораби, обяви подобно пренасочване.

Френската CMA CGM SA, която заема трето място, нареди на корабите в Персийския залив да се укрият незабавно и спря преминаването през Суецкия канал. Тя наложи „спешна надбавка за конфликт“ от 2000 долара за 20-футов контейнер за резервации в региона.

Тези мерки бяха предприети, след като Maersk и други превозвачи обявиха по-рано (преди конфликта в Иран), че 2026 г. ще бъде годината, в която ще се върнат напълно към прекия път през Суецкия канал между Азия и Европа. От декември 2023 г. насам те избягваха този маршрут, тъй като атаките на хутите ги принудиха да предприемат по-дългия път южно от Африка.

„Последиците от съвместната военна операция на САЩ и Израел срещу Иран и последващите ответни действия ще доведат до по-нататъшен натиск върху търговията и ще разбият надеждите за мащабно завръщане на контейнерния транспорт към Червено море през 2026 г.“, прогнозира Питър Санд, главен анализатор в Xeneta, цифрова платформа за превоз на товари, базирана в Осло.