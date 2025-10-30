Китайската ZS Europe откри завод за автомобилни части до Пловдив

Китайската ZS Europe отвори нов високотехнологичен завод за автомобилни части в Тракия икономическа зона (ТИЗ) край Пловдив. Предприятието е със сертификат „клас А“ по Закона за насърчаване на инвестициите, съобщават от Министерството на иновациите и растежа.

Размерът на сертифицираната инвестиция е близо 19 млн. лв. и се предвижда да бъдат открити 100 нови работни места.

„Твърдо вярвам, че фундаментът за успешното икономическо развитие е индустрията. Тя е тази основа, която може да гради всичко останало – и услуги с висока добавена стойност, и свързани с нея производства“, заяви министърът на иновациите и растежа Томислав Дончев на официалното откриване.

По думите му в България трябва да се стремим към производство на цял краен продукт – автомобил, камион, самолет. „Натрупахме опит с производството на компоненти. Редно е да претендираме за цяло изделие. Постигнали сме това технологично ниво, конкурирайки се с другите на световните пазари“, категоричен е вицепремиерът и допълни, че най-доброто предстои.

Източник: Министерството на иновациите и растежа

Той изрази съжаление, че индустриалното производство у нас е концентрирано само в 4 или 5 зони.

Проектът на ZS Europe се определя като първата китайска индустриална инвестиция в България. Заводът ще произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия.

Към момента е изградена и въведена в експлоатация производствена сграда на площ от 12 декара, като в нея са вложени близо 19 милиона лева.

В процес на изграждане върху 10 декара е и втора производствена сграда, като цялата площ на завода ще заема 35 декара.

„Китайската компания вече е вложила над 30 милиона лева, сега се строи вторият завод, в който ще се произвеждат различни алуминиеви профили – от шасито на автомобила през кутията, опаковката на батерията – много продукти, които могат да се сглобят и произведат от алуминиеви профили“, каза за БНР инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на Тракия икономическа зона.

"Тук ще се произвеждат и части за Tesla, Volvo, Volkswagen и др. Това са високотехнологични и автоматизирани производства, много съвременно производство. Работните места са около сто, но тук се използва висококвалифициран труд – тясно профилирани кадри за този отрасъл", допълни инж. Панчев.

Той подчерта, че към ТИЗ има интерес и от други азиатски компании, както и от американски, от германски компании в областта на мехатроника, технологии с изкуствен интелект и др.