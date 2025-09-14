Кои са 10-те най-евтини и най-скъпи държави в света през 2025 г. според емигрантите?

Докато нарастващите разходи за живот и глобалната икономическа несигурност продължават да натоварват финансово много хора, все повече емигранти се уверяват, че преместването в чужбина може да бъде по-приемливо за портфейла им, пише CNBC.

За пета поредна година Виетнам е най-достъпната страна в света за експатите. Тя заема първо място от 46 дестинации по отношение на личните финанси, според проучването „2025 Expat Insider“ на InterNations, онлайн платформа и глобална общност за емиграти.

Провеждано ежегодно от 2014 г. насам, проучването събира информация от над 10 000 емигранти, представляващи 172 националности, живеещи в страни и територии по целия свят. Участниците в проучването за индекса на личните финанси биват помолени да оценят задоволството си от финансовото си състояние, общите разходи за живот и дали разполагаемият доход на домакинството им е достатъчен, за да водят комфортен живот в страната, в която живеят.

Ето и 10-те най-достъпни дестинации за експатите през 2025 г. според InterNations:

Виетнам Колумбия Панама Китай Тайланд Индонезия Филипини Мексико Малайзия Бразилия

Азиатските страни доминират в класацията по отношение на личните финанси на преместилите се там чужденци, като 5 от първите 10 страни са от Югоизточна Азия: Виетнам, Тайланд, Индонезия, Филипините и Малайзия.

„В сравнение с 2024 г., девет от страните в топ 10 запазват мястото си в класацията. Единствено Малайзия (9-то място) е ново попълнение, изкачвайки се от 11-то място миналата година“, се посочва в доклада. Забележително е, че нито една европейска страна не е включена в списъка.

Във Виетнам 89% от анкетираните са доволни от общите разходи за живот, а 87% от запитаните казват, че разполагаемият доход на домакинството им е достатъчен или повече от достатъчен, за да водят комфортен живот, в сравнение с 40% и 69% съответно в световен мащаб, според доклада.

Тази финансова свобода може да обясни и защо някои емигранти се установяват в страната – 54% живеят там вече пет или повече години, а 30% искат да останат завинаги.

Колумбия и Панама следват в класацията на съответно второ и трето място.

В Колумбия мнозинството от анкетираните казват, че разполагаемият им доход е достатъчен, за да живеят комфортно – 92% в сравнение с 69% в световен мащаб. Освен това, нито един експат в страната не е посочил разходите за живот като основна причина за притеснение преди да се премести, което е в ярък контраст с глобалната средна стойност от 21%, според InterNations.

Междувременно Панама е особено популярна сред пенсионерите – 35% от експатите там вече са пенсионери, в сравнение с едва 11% в световен мащаб, показват данните.

Ето кои 10-те най-недостъпни финансово страни според същата класация:

Норвегия Австралия Ирландия Южна Корея Сингапур Катар Турция Финландия Обединеното кралство Канада

Канада и Великобритания заемат последните места в индекса за лични финанси, като съответно 62% и 61% от анкетираните са недоволни от общите разходи за живот, в сравнение със средната стойност за света от 40%.

Любопитно е, че в тазгодишното проучване има три нови попълнения в долната част на класацията: Катар (42-ро място) и Австралия (38-мо място) се спускат в дъното, а Южна Корея (40-то място) се срива с 25 места от 2024 г.

Съединените щати се нареждат на 35-то място от 46 в световната класация за лични финанси, като едва не попадат сред последните 10.