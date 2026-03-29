Защо Русия засилва подкрепата си за Иран?

Русия се оказа един от първите победители във войната в Иран, тъй като нарастващите цени на петрола подкрепят забавящата се икономика на страната и администрацията на Тръмп смекчи ограниченията върху руския петрол. Но в по-дългосрочен план конфликтът създава много по-голяма заплаха за глобалните ѝ амбиции, пише Wall Street Journal.

През последните седмици Русия засили подкрепата си за Иран, най-близкия ѝ партньор в Близкия изток, като предоставя сателитни изображения и технология за дронове, за да помогне на Иран да извършва удари срещу американските сили в региона.

Москва се опитва отчасти да спаси това, което е останало от свиващата се мрежа от партньорства, които преди време я превърнаха във втория по големина износител на оръжия в света след САЩ, поддръжник на диктаторски режими от Близкия изток до Латинска Америка, и засили достоверността на твърденията на президента Владимир Путин, че Русия е велика сила.

Русия „разбира какво означава, когато САЩ действат напълно неограничени“, казва Хана Нот, директор за Евразия в Центъра за изследване на неразпространението на ядрено оръжие „Джеймс Мартин“.

През януари американските сили нахлуха във Венецуела и арестуваха президента Николас Мадуро, като наложиха американската доминация върху страна, която беше надежден купувач на руски оръжия и дестинация за руски инвестиции в размер на милиони долари в петролния ѝ сектор. Президентът Тръмп заяви, че свалянето на режима в Куба, един от най-близките партньори на Русия в Западното полукълбо, може да е следващата задача в списъка му.

Атаката срещу Иран създава заплаха за дългогодишната стратегия на Москва да поддържа партньорство с приятелски държави и паравоенни групи по южния си фланг. Някогашният ѝ партньор в Сирия, бившият президент Башар Асад, се намира в Москва, след като избяга от страната си. Русия вече преговаря с новото правителство в Сирия за бъдещето на военните ѝ бази там.

Иранският режим е съществена част в мрежа от милиции като ливанската „Хизбула“, която е основното предизвикателство за доминацията на САЩ и Израел в региона. Тези милиции, които вече са отслабени от последвалите конфликти след атаката на 7 октомври 2023 г. срещу Израел, предоставят маршрути за трафик на оръжия и технологии за руската армия.

Иран, макар и отслабен от ударите на САЩ и Израел през последните седмици, до момента се оказа устойчив. Той на практика затвори Ормузкия проток, през който преминаваха една пета от световните петролни потоци и продължава ежедневните си атаки с ракети и дронове срещу САЩ и техните съюзници.

Русия съветва иранците въз основа на опита си във войната в Украйна, като им дава тактически указания за това колко дронове трябва да се използват в ударите и от каква височина трябва да ги нанасят, съобщи Wall Street Journal. Смята се, че съветите и целенасочената информация от Русия са помогнали на Иран при ударите срещу радарните системи на САЩ в региона.

Потенциално оцеляване на режима в Иран би дало възможност на Русия да запази влиянието си в Близкия изток, това е още по-важно, като се има предвид, че влиянието ѝ на други места отслабва. Това също така би дало възможност на Москва да покаже, че може да помага на партньорите си да се противопоставят на американската военна мощ.

Освен това Москва се стреми да използва подкрепата си за Иран като разменна монета с Вашингтон. Пратеникът на Кремъл за преговорите за Украйна е заявил пред специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, че Русия ще спре да предоставя целенасочена информация за Иран, ако САЩ направят същото за Украйна.

По-рано през втория мандат на Тръмп Русия не беше склонна да се изправи директно срещу САЩ, тъй като се опитваше да задържи администрацията му до голяма степен настрани от войната в Украйна. Но Москва все повече изразява недоволството си, тъй като интересите ѝ бяха разбити от външната политика на Тръмп.

Американски сили се качиха и завзеха редица петролни танкери, свързани с Русия, включително един, който според американски представител бил ескортиран от руска подводница и други плавателни съдове. Завземането на танкера на име „Маринера“, който изобразил руското знаме отстрани, докато бил преследван, се случи въъпреки предупреждението на руското Външно министерство да бъде оставен да плава свободно.

В края на миналата година руската държавна петролна компания Росзарубежнефт получи удължаване с 15 години на производството си във Венецуела. Но миналия месец руският външен министър Сергей Лавров заяви, че компаниите на страната му бавно са изтласквани от Венецуела по волята на САЩ.

„Те открито се опитват да ни накарат, да накарат нашите компании да напуснат Венецуела“, заяви той в интервю за руската държавна телевизия РТ.

След намесата на Тръмп в Южна Америка САЩ засилиха ембаргото върху Куба. В знак за възможно раздразнение на Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия вече предоставя финансова и хуманитарна помощ, за да смекчи кризата. Танкерът „Анатолий Колодкин“, който плава под руски флаг и е собственост на държавата, се бе насочил към Куба, което предизвика слухове, че може да се опита да наруши ембаргото.

По-надалеч, в ивица от военни режими по южния край на Сахара – Мали, Буркина Фасо и Нигер, руските наемници и военната помощ се оказаха недостатъчни за задържането на джихадистки групировки, които бяха обградили столицата на Мали и прогониха армията на Буркина Фасо от голяма част от провинцията.

Русия до голяма степен остана безучастна, докато военни ръководители в Мали и Нигер тихомълком възстановиха контакт с администрацията на Тръмп, която обсъждаше помощ в областта на сигурността. През 2024 г. Путин обеща „пълна подкрепа“ на африканските си съюзници. Близо две години по-късно Буркина Фасо и Мали загубиха терен.

Тръмп дори влезе в региони, които в миналото са били в сферата на влияние на Русия. Миналата година той покани арменския президент Никол Пашинян и азерския президентг Илхам Алиев в Белия дом, където се опита да намери решение на напрежението между бившите съветски републики, които бяха въвлечени в редица конфликти за спорна територия по споделената си граница след рухването на Съветския съюз.

През 2023 г. Азербайджан започна офанзива, при която установи контрол над територията Нагорни-Карабах, като я отне от етническото арменско правителство, а руските миротворци не се намесиха.

Разговорите в Белия дом, при които Тръмп показа колекцията си от шапки на двамата лидери, бяха един от първите опити на американски президент да се намеси в щекотливи въпроси в региона.

„Когато става дума за Южен Кавказ, почти изглежда, че Тръмп нарочно дразни руснаците“, казва Самюъл Шарап, старши политолог в института по отбрана Rand.

Нарастващият конфликт между експанзивната външна политика на Тръмп и собственото влияние на Кремъл в света предизвика призиви в Русия за по-агресивно справяне със САЩ.

„Ако в Русия не бъдат извършени истински патриотични реформи сега, положението ще стане по-непредсказуемо“, заяви Александър Дугин, руски националист, който настоява за твърд подход към Запада, подкрепян от Путин. „Партньорите ни просто ще паднат един по един“, допълни той.