Едоардо Кампанела: Светът навлиза в ера на неомеркантилизъм и фискална доминация

Преминаваме от ера на неолиберализъм към ера на неомеркантилизъм и фискална доминация. Това мнение изрази Едоардо Кампанела, директор и главен редактор на The Investment Institute by UniCredit, един от старши икономистите на италианската финансова групировка, в специално интервю за Bloomberg TV Bulgaria. Той участва в годишната конференция на onemarkets Fund в България, организирана от УниКредит Булбанк.

„Преминаваме от икономическите принципи на Дейвид Рикардо към тези на Жан-Батист Колбер. Търговията вече няма да се ръководи от сравнителни предимства, а от дискриминация. Държави ще дискриминират търговските си партньори – понякога това ще са техни съперници, а понякога ще са техни съюзници. Това ще бъде по-трудно предвидима търговска система, в която по същество вече няма да има глобални правила, а само национални интереси. Система, в която икономиката и политиката ще се сливат по безпрецедентен начин. И това се вижда в САЩ“, коментира икономистът, който ръководи звеното за анализи и проучвания на италианската финансова група UniCredit.

Той напомни, че Доналд Тръмп настоя държавата да придобие почти 10% дял в Intel и в други частни компании, за да влияе на техните бизнес решения. „Федералното правителство поиска технологичните компании да се ангажират с огромни инвестиции в САЩ, и така активно създава бизнес възможности за американските компании“, посочи анализаторът.

За пример той даде Венецуела, където след отвличането на президента Мадуро Тръмп заяви: „Сега е време американските петролни компании да влязат в страната“.

Кампанела посочи и договори за търговски споразумения на американската администрация с отделни държави, в които едно от условията беше да се купуват самолети от “Боинг“.

Според него съперничеството между САЩ и Китай ще продължи да е в епицентъра на геополитическите събития.

„Ако погледнем събитията от началото на годината, моделът е ясен. Фокусът на американската администрация е върху три региона, които са много отдалечени географски: Гренландия, Венецуела и Иран. Но геополитически тези региони са много близки, защото зад всички тях до известна степен стои Китай.

По думите на Едоардо Кампанела страхът на САЩ е, че Китай може да увеличи влиянието си в тези региони.

„Мнението ми е, че в Китай бяха изненадани от агресивната стратегия, възприета от САЩ – от тази експанзионистична стратегия на администрацията на Тръмп. И сега се опитват да рекалибрират собствената си стратегия“, коментира икономистът.

Той прогнозира, че ще видим ожесточена конкуренция между Китай и САЩ в Южна Америка, защото Пекин е инвестирал много в този регион. „Следващата възможна арена на сблъсък може да бъде Перу, например, където Китай построи огромно пристанище с изключително важно, стратегическо значение“, предположи Кампанела.

По думите му, друг регион, който може да стане горещ в бъдеще, е Африка, където Пекин и много по-активен от Вашингтон. „От стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана миналия декември, става ясно, че Вашингтон трябва да спре да гледа наивно на Африка и да види континента като потенциален регион, където да се концентрират американските инвестиции. А когато САЩ погледне на Африка като инвестиционна възможност, тогава може да се стигне до нов сблъсък между Вашингтон и Пекин“, очаква той.

Икономическият анализатор посочи, че Европа се намира в съвсем различна среда в сравнение с миналото. Според него ще е предизвикателство за Европейския съюз да се адаптира, след като години наред правителствата стояха настрана от икономиката и не се намесваха много в процесите. „Сега имаме работа с две велики сили – от едната страна е Китай, а от другата е САЩ, които разчитат много на правителствени интервенции и намеси. За Европа това е зов за събуждане и мисля, че единната общност сега се движи в правилна посока“, смята икономистът.

Кампанела е убеден, че ангажиментът на Европейската комисия да завърши изграждането на единния пазар до края на 2027 г. е точният начин за справяне с всички предизвикателства. И добави, че идеята за създаване на общи инвестиционни възможности в цяла Европа е в правилната посока. Той се надява, че така Европа ще разгърне пълния си икономически потенциал.

Щ се отнася до посоката на паричната и на фискалната политика на Стария контитент, икономистът обясни, че наблюдаваме тенденция, която започна още преди завръщането на Тръмп в Белия дом. „Това е идеята за фискална доминация. Паричната политика ще трябва да се адаптира към среда, в която правителствата ще трябва да харчат повече. Те ще емитират повече дълг и след това централните банки ще трябва да се намесват, за да гарантират, че лихвените проценти остават на по-управляеми нива“, прогнозира той.

Кампанела изтъкна, че феноменът на фискална доминация може да е по-силен в САЩ, където в последните месеци се разбира, че независимостта на Федералния резерв, предвид структурата на управление на Фед, може да е по-слаба, отколкото независимостта на Европейската централна банка, където всяка държава може да има само един представител в борда.

„В САЩ президентът играе много по-силна роля. Така че Европа, що се отнася до парична независимост, ще бъде в по-добра позиция. Но като цяло се движим към сценарий, при който паричната политика и фискалната политика ще си взаимодействат повече и ще си влияят повече една на друга“, подчерта икономическият анализатор.

Материалът има информационна стойност и не е съвет за вземане на инвестиционно решение!

