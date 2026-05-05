Тим Крейгхед: Експанзията на рисковото инвестиране в Европа изисква ново поколение

На 29 април в София се проведе събитието Investor Day 2026: Mind the Growth. Третото издание на инвестиционния форум на Българската фондова борса събра на едно място компании, мениджъри на активи и представители на инвестиционни фондове. Ключова презентация на събитието направи Тим Крейгхед, директор „Глобално съдържание“ в Bloomberg Intelligence – платформата за изследвания и анализи на Bloomberg. Той даде и специално интервю за Bloomberg TV Bulgaria.

- Г-н Крейгхед, как войната в Иран променя икономическите перспективи в света?

- Няма съмнение, че войната в Иран оказва значително въздействие, главно заради спирането на търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Тук не става въпрос само за петрола, а и за втечнения природен газ, идващ от Катар в посока Азия. За хелия, който се използва в производството на полупроводници. За торовете, които се доставят в целия свят.

Така че има множество различни въздействия от войната и може да видите как те се отразяват в показателите за разходите на бизнеса, например в индексите на мениджърите по доставките (PMI). Може да ги видите и в ценовите индикатори, особено в Европа, които започват да се променят значително. Може да ги видите и в очакванията за политиките на централните банки, където имаше идеи за намаляване на лихвите. Сега те се отлагат, а в някои случаи, особено тук в Европа, очакванията вече са за повишаване на лихвите.

- Маржовете на печалба на американските публични компании са на рекордно високи нива, а оценките им остават под пиковете. Как това променя инвестиционните стратегии?

- Много интересна динамика е да се наблюдават позитивните тенденции при печалбите през текущия отчетен период по целия свят, дори насред кризата в Близкия изток. Разбира се, тя ще има последици през следващия отчетен период и през периода след това. Така че всичко трябва да се премисли внимателно. Въпреки това, прогнозите за печалби нарастват в момента. Маржовете на печалба са на рекордни нива и това показва продължаващо подобрение на рентабилността в редица различни индустрии.

Бих подчертал силно, че това, което виждате на ниво индекс - S&P 500 или STOXX 600, е под влияние на технологиите и енергийния сектор в момента, които наистина ускоряват заради изкуствения интелект и кризата (в Близкия изток). Ревизиите на печалбите, промените в прогнозите и рентабилността не са толкова драматични в други сектори, независимо дали става въпрос за потребителски стоки, автомобили или здравеопазване. Трябва да имаме предвид тази дихотомия, но много индекси сега се задвижват до голяма степен от технологичния сектор в САЩ и от енергията в Европа.

- Какво е вашето мнение за Съюза на спестяванията и инвестициите - новата инициатива на Европейския съюз?

- Европа, що се отнася до публичните пазари, е изправена пред предизвикателства на няколко фронта, по които може да продължи напред. Единият е свързан с растежа на иновативните компании. В момента новите технологии до голяма степен са базирани в САЩ и Азия, но в Европа също има страхотни технологични компании, независимо дали става въпрос за ASML, SAP или за много компании с малка и средна капитализация.

Да се ​​надяваме, че развитието там ще продължи, но ако погледнете европейските капиталови пазари като цяло, те са ограничени и поради друго - инвестиционната философия, при която Европа е насочила много повече от спестяванията си към банкови депозити, за разлика от инвестиции в акции, рискови инвестиции. Има много страни, включително България, в които приблизително 80% от спестяванията на домакинствата са в банкови депозити.

В САЩ банките държат малък пай от тези спестявания, а по-големият рисков капитал помага за финансиране на растежа на компаниите, заформяйки един благотворен кръг. За европейските инициативи за насърчаване на рисковото инвестиране и за промяна на манталитета вероятно ще бъде нужно цяло поколение, това няма да се случи за една нощ. Но има осъзнаване, че това трябва да се промени, ако Европа иска да осигури инвестиционния капитал, необходим за създаване на привлекателни местни пазари.

- Каква е вашата гледна точка за фондовите борси в Централна и Източна Европа? Bloomberg Intelligence следите отблизо банковия сектор в региона. Разкажете ни повече?

- В Централна и Източна Европа, както добре знаете, финансите са най-големият сектор като пазарна капитализация. Има много интересни банкови организации – както на Балканите, така и в северния край на Източна Европа. Има и банки в Австрия, например, които са фокусирани върху финансирането на растежа в Централна и Източна Европа. Всичко това създава наистина интересна възможност от гледна точка на растежа, особено като се има предвид, че това все още е регион с голям дял от населението, които не са обхванати от банкови услуги.

Ако сравните кредитите спрямо брутния вътрешен продукт, нивото в Централна и Източна Европа е много по-ниско, отколкото в останалата част на континента. Това създава възможност за банките до продължат с растежа - да разширяват кредитирането, да увеличават базата си. От инвестиционна гледна точка това е интересно, не само заради по-добрите възможности за растеж на теория, но и текущата възвръщаемост на собствения капитал е с няколко процентни пункта по-висока при банките от Централна и Източна Европа в сравнение с развитите европейски западни банки. А коефициентите, оценките на банките са еднакви. Така че на теория в Централна и Източна Европа има по-добри възможности за растеж, по-добра рентабилност, но оценките са като подобни на тези в Западна Европа.

Цялото интервю може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.