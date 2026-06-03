В момента Китай има предимство в геополитическото съперничество в Африка

Китай реализира мащабни инфраструктурни проекти във всички държави от региона Сахел, като най-големият е в Нигер, и продължава да разширява икономическото си влияние в Африка. Този коментар направи доц. Едуард Маринов, доктор на науките от Института за икономически изследвания при БАН, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Не само в Сахел, но и в голяма част от развиващия се свят Пекин печели позиции спрямо държавите от глобалния Север“, посочи той и смята, че по отношение на геополитическото съперничество към момента Китай има предимство. Като интересен момент, доц. Маринов отбеляза все по-активното икономическо присъствие, които демонстрират арабските държави, както и Турция.

Той подчерта, че Африка има нужда от международна подкрепа и посочи, че е рано да се оценяват всички последствия след ограничаването на програмите на USAID.

„Африканските държави имат опит в управлението на здравни кризи, но се нуждаят от международна подкрепа. Помощта остава важна както за ограничаване на разпространението на заболяванията, така и за укрепване на местните здравни системи“, добави експертът.

В анализ за политическата ситуация в региона Сахел той посочи, че военните режими в държавите от региона Сахел все по-често търсят демократична легитимност чрез избори. „В Западна Африка военните режими се опитват да легитимират властта си чрез избори, докато Източна Африка се изправя пред здравни и политически предизвикателства“, коментира международният наблюдател.

Според доц. Маринов проведените избори в Гвинея могат да се разглеждат като начало на процес, при който военните управления в региона се опитват да затвърдят властта си чрез изборни механизми. Той обясни, че въпреки забраната на десетки политически партии, формално за всяка от тях има съдебни решения, според които дейността им противоречи на конституцията.

„Избирателната активност беше сравнително висока, което показва, че сме свидетели на опит за придаване на демократичен облик на бъдещите управления в държавите от Сахел“, посочи доц. Маринов.

По думите му държавите, управлявани от военни режими, продължават да си сътрудничат активно въпреки санкциите и международния натиск.

„Не очаквам това сътрудничество да се разпадне. Предстоящите избори в региона вероятно ще потвърдят управлението на военните, които взеха властта“, прогнозира международният анализатор.

Доц. Маринов подчерта, че в много от тези държави военните режими са получили значителна обществена подкрепа заради стремежа си да прекъснат зависимостта от бившите колониални сили, най-вече Франция.

Според него рискът от нови вътрешни конфликти остава ограничен, тъй като нивото на сигурност в част от държавите се е подобрило след превратите и са били ограничени действията на ислямистки групировки.

По какъв начин Етиопия запази политическата си стабилност? Защо в Кения протестират срещу предложението на САЩ за изграждане на карантинен център във връзка с разпространението на нов щам на вируса Ебола в региона? Какво привлича международните инвеститори в Кения?

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