Ще изпълни ли Европа обещанията към Африка да финансира развитието ѝ?

На тазгодишната среща в Луанда, Ангола Европейският съюз и Африканският съюз се разбраха да развиват приоритетно инфраструктурата, зелената енергия, прехода към дигитални услуги. Това съобщи Румяна Дечева, експерт по международно политическо развитие, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Тя посочи, че африканските страни са отишли на срещата, която е седмата от началото на 21-и век и е най-голямата между двата континента, с желание да говорят повече за равноправие и компенсации за колониалното наследство, а са получили програма предимно за развитието на континента. „Остава да видим как ще се срещнат разминаващите се очаквания и предложения“, отбеляза Дечева. Тя уточни, че Евросъюзът има 264 големи програми за сътрудничество с развиващите се страни, половината от които са насочени към Африка.

В срещата на ЕС и Африканския съюз са се включили 40% от страните членки на ООН, които представляват 25% от населението на света. По думите на международния анализатор Европа е най-големият партньор на Африканския съюз и само за последните десет години стокообменът се е увеличил с 25%. Износът на Африканския съюз за Европа възлиза на около 185 млрд. долара годишно, а този на Европа към Африка – на 166 млрд. долара, като търговският баланс е в полза на африканските страни.

Дечева припомни, че Европа участва активно в процеса по доизграждане на структурата на днешния Африкански съюз със седалище в Адис Абеба, което спомага за огромното вътрешно развитие на Африка. На срещата ЕС предлага програма, която да финансира, а африканските страни я обсъждат и връщат отговора си на Евросъюза.

Големият въпрос, според нея, е дали Европа ще продължи да финансира предимно изграждане на инфраструктура и пътища, които се строят основно от китайски фирми. Големи очаквания има към зелената енергия, която според прогнозите ще произвежда до края на седемгодишния период около 50 гигавата енергия за около 100 млн. души население.

„Но само към днешна дата имаме над 650 млн. души в Африка без електрическа крушка. След седемгодишния период, въпреки стоте милиона души, които ще получат електричество, все още ще имаме 550 млн. души без ток“, коментира Дечева.

Тя обърна специално внимание на ролята на съпредседателя на срещата ЕС - Африкански съюз Антониу Коща, който говори за независимост, антиколониализъм и отваряне на Африка към развитие, което ще позволи средствата да остават предимно на континента, а не да бъдат изнасяни като суровини, както се случва до момента.

„Африка е огромен континент с население от 1,5 млрд. души, с ненапълно изследвани природни богатства, но там има също бедност, глад и най-големия брой военни конфликти“, подчерта Румяна Дечева.

Как ще се реши проблемът с образованието в Африка при липсата на учители на цялата територия на Африканския съюз от 55 държави? Кои са приоритетите, по които ще работят ЕС и Африканския съюз? Защо се стигна до преврат в Гвинея Бисау?

