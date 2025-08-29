Китай праща износа си към Африка по-бързо от където и да е било другаде

Африка се превърна в нова гореща точка за китайския износ, след като митата на Доналд Тръмп принудиха стоките от най-голямата производствена нация в света да бъдат пренасоченни, пише Bloomberg.

Продажбите за континента с 1,5 млрд. души население растат с 25% на годишна база до 122 млрд. долара, изпреварвайки други големи пазари тази година, докато в същото време поръчките от САЩ намаляват. Износът на Китай за Африка досега през 2025 г. е повече от цялата 2020 г. и е напът да надхвърли 200 млрд. долара за първи път.

Въпреки че търговските отношения са все така едностранни – Китай има много по-голям излишък с Африка, отколкото миналата година – Пекин отваря вътрешния си пазар, като същевременно се възползва от възможността да задоволи инфраструктурните нужди на континента.

„Китайските износители свършиха наистина впечатляваща работа по диверсификация на развиващите се пазари през последните години, включително в Африка“, казва Кристофър Бедор, заместник-директор на звеното за изследвания на Китай в Gavekal Dragonomics. „По-слабият юан тази година вероятно е направил китайския износ по-конкурентоспособен в африканските страни“, допълва той.

Търговската война даде тласък на бум, който се подготвяше с години, начело с инициативата „Един пояс, един път“ на президента Си Дзинпин, представена през 2013 г. И тъй като китайските компании си извоюваха договори за строителство на всичко от железопътни линии до индустриални паркове на територията на целия континент, търсенето на машини и материали за завършване на тези проекти бе налице през тази година.

Износът на Китай по региони. Графика: Bloomberg LP

Нигерия, Южна Африка и Египет са най-големите африкански купувачи на китайски продукти. Строителните машини са сред най-бързо развиващия се износ на Китай за Африка през първите седем месеца, като търсенето се увеличава с 63% на годишна база.

Доставките на леки автомобили нарастват повече от два пъти спрямо предходната година, а при някои стоманени продукти търсенето в проценти е във високия двуцифрен диапазон. В същото време обаче делът на Африка в общия износ на Китай остава скромен с около 6%, приблизително наполовина на САЩ.

Възможно е някои стоки, предназначени за САЩ, да се транспортират през Африка като междинна спирка, посочва още Бедор от Gavekal.

Нарастващият протекционизъм във Вашингтон даде допълнителен стимул на Африка да купува от Пекин. Редица стоки от повече от 30 държави на континента, които имаха безмитен достъп до американските пазари съгласно Закона за африканския растеж и възможности, сега са подложени на редица мита от администрацията на Тръмп.

Само през първата половина на 2025 г. Африка е подписала строителни договори с Китай на стойност 30,5 млрд. долара, според юлски доклад на университета „Грифит“ в Австралия и Центъра за зелени финанси и развитие към университета „Фудан“ в Шанхай. Това е пет пъти повече от сумата през същия период на миналата година и най-много сред всички региони, включени в инфраструктурната инициатива на Си Дзинпин.

Пет страни от Африка са отговорни за 44% от покупките на китайски стоки на континента. Графика: Bloomberg LP

Обратно на американската политика, през юни китайският президент обяви, че страната премахва митата върху вноса от всички африкански държави, с които има дипломатически отношения.

През същия месец правителството в Пекин разреши вноса на селскостопански продукти от Етиопия, Конго, Гамбия и Малави, с което броят на африканските държави с достъп до китайския пазар достигна 19.

Африканските държави също така поръчват все повече слънчеви панели от Китай, като вносът на технологията за чиста енергия е скочил с 60% през 12-те месеца до юни, според климатичния мозъчен тръст Ember. През последните две години покупките на китайски слънчеви панели за континента извън Южна Африка са се утроили, се казва в доклад на Ember от тази седмица.

„Енергийните ресурси остават неравномерно разпределени в Африка, като някои държави са силно зависими от внос“ като петрол, посочва Джоу Ми, старши изследовател към Китайската академия за международна търговия и икономическо сътрудничество, мозъчен тръст към Министерството на търговията в Пекин.

„Алтернативите, предлагани от Китай, като слънчевата и вятърната енергия, както и електрическите автомобили, могат да помогнат на африканските страни да преодолеят енергийните затруднения, подтиквайки ги да увеличат вноса от страната в стремежа си към енергийна независимост и икономическо развитие“, допълва още той.

Достъпността е друг фактор, работещ в полза на Китай. Въпреки по-голямото търсене, цените на 14 от 18-те основни китайски стоки, изпращани към Африка, всъщност са спаднали на годишна база през периода януари-юли, като трансформаторите и конверторите са отбелязали най-голямо поевтиняване – от 39%.

Китай също така предоставя финансова сила на континента с най-бързо нарастващото население в света, често под формата на подкрепа от държавни банки. Само през последните месеци Китайската банка за развитие отпусна първи транш от 245 млн. евро за железопътен проект в Нигерия и удължи заем за изграждане на инфраструктура в Египет.

Въпреки че повечето стоки, внасяни от Африка в Китай, са в долари, разширяващият се търговски отпечатък вероятно ще помогне на юана да се наложи в корпоративните и правителствените сметки.

В същото време китайските стоки, забранени или нежелани другаде, не срещат особен отпор в Африка. Износът на стоманени и железни компоненти – използвани за изграждане на мостове, кули и скелета – се е увеличил с 43%.

Продажбите на батерии са скочили с 41%, а трансформатори и конвертори, включително инвертори, които адаптират електричеството от слънчеви панели и вятърни системи за захранване на домакински уреди и промишлено оборудване, са се увеличили с близо 25%.

„Африка е мястото, където Китай отвежда своите фирми и марки на световно ниво – те трупат опит, създават пазари и печелят разпознаваемост като марка“, казва Лорън Джонстън, експерт по Китай и Африка от New South Economics, консултантска компания в Мелбърн. „Това е важно за амбициите на Китай да се превърне в лидер в международното развитие“, допълва тя.