България се изкачва до 56-о място по конкурентоспособност в света

България се изкачва с една позиция до 56-о място в Световната класация за конкурентоспособност на IMD за 2026 г., публикувана в четвъртък.

Макар че резултатът се подобрява, след като страната ни достигна 58-о място през 2024 г., той все още е под 53-тата позиция от 2022 г.

Най-добре България се представя по отношение на категорията Правителствена ефективност, като там заемаме 49-о място, изкачвайки се с едно място спрямо 2025 г. и със седем спрямо 2024 г. В рамките на този показател най-висока оценка получават именно публичните финанси (30-о място и седем позиции нагоре), а най-лоша – социалната мрежа (60-о място и 4 позиции надолу).

По отношение на категорията Икономическо представяне се нареждаме на 50-а позиция с най-висока оценка за цените – 13-то място, изкачвайки се с 2 места нагоре. Най-негативна е оценка за международните инвестиции, според която сме 56-и в класацията, но все пак със 7 позиции нагоре спрямо 2025 г.

По категорията Инфраструктура сме 56-и и влошаваме позицията си с три места, но най-слаб резултат имаме в категорията Бизнес ефективност – 64-то място. Най-слаба оценка получава пазара на труда, с което се нареждаме и на последна 70-а позиция след изследваните държави.

Авторите на доклада коментират, че политическата нестабилност в страната потиска инвестициите и дългосрочното натрупване на капитал въпреки присъединяването към еврозоната. В същото време ниският държавен дълг създава фискално пространство за инвестиции в изкуствен интелект, отбрана и области с двойно предназначение, но той остава недостатъчно оползотворен.

Демографският спад и недостигът на квалифицирани кадри структурно ограничават растежа. Предприемаческият динамизъм, от друга страна, изпреварва слабата национална иновационна система и връзките в нея, се казва още в доклада.

На глобално ниво Швейцария загуби позицията си на най-конкурентоспособна икономика в света в полза на Сингапур, слизайки на трето място в класацията, тъй като високите търговски мита на САЩ и силният швейцарски франк са се отразили негативно на инвестиционните потоци, съобщава Bloomberg.

Въпреки че Швейцария остава най-високо класираната европейска държава, тя е изпреварена и от Хонконг. Ефективността на бизнеса е ключов фактор за завръщането на Сингапур на първо място – позиция, която страната за последно заемаше през 2024 г.

IMD посочва, че спадът при Швейцария подчертава как дори най-силните икономики в света остават уязвими към променящите се капиталови потоци и засилената геополитическа несигурност. Този неуспех се случва в момент, в който Швейцария се сблъсква със засилваща се конкуренция, като според Boston Consulting Group Хонконг наскоро изпревари страната като най-големия трансграничен център за управление на богатството в света.

„При скъпа валута очевидно наблюдаваме влошаване в класацията по цени“, а това затруднява привличането на капитал, коментира Артуро Брис, директор на Световния център за конкурентоспособност към IMD. „Наблюдава се и най-голям спад в привличането на чуждестранни инвестиции – слабото представяне на Швейцария е наистина значително.“

Притокът на преки чуждестранни инвестиции в Швейцария се обърна в отрицателен – 60,7 млрд. долара, което я поставя на последно място в класацията на IMD по този показател, обхващаща 70 държави. IMD посочва, че тази промяна може да отразява корекции в оценките и репатриране на капитал, а не трайна структурна промяна.

Според Иво Герман, ръководител на Дирекцията за външноикономически отношения към Държавния секретариат по икономическите въпроси в Швейцария, някои от тези потоци са нестабилни и отразяват инвестиции във финансови и холдингови дружества.

През последните 12 месеца привлекателността на Швейцария като оазис на политическа и икономическа стабилност беше подложена на изпитание от референдуми, вариращи от гласуване за ограничаване на населението на страната до 10 млн. души до предложение за 50-процентен данък върху наследството на свръхбогатите жители.

Челната петица на класацията се завършва от Тайван и ОАЕ. На шесто място се класира Дания, следвана от Ирландия и Нидерландия. Девета е Швеция, а едва десети са САЩ.

Китай е поставен на 12-то място, Германия е 23-та, а Обединеното кралство е на следващата позиция.

От държавите членки на ЕС след България е Румъния – на 61-во място, и Словакия – на 63-то.