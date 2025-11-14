Хедж фондът Man Group съкращава служители в Лондон и мести позиции в България

Хедж фондът Man Group планира да съкрати работни места в Лондон и да премести някои позиции в България в опит да подобри резултатите си, съобщава Financial Times в петък, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Листнатата на борсата британска компания е поставила под риск от съкращение няколко позиции в средния мениджмънт, включително в управлението на риска и съответствието, като планира да наеме нови служители в София през следващата година, се посочва в новината, цитирана от Ройтерс.

Главният директор по човешките ресурси на групата Ема Холдън също ще напусне компанията след по-малко от година, се добавя още в материала на изданието.

Man Group е заявила пред FT, че продължава да „инвестира в своите служители и да търси таланти от световна класа за различни позиции“ в цялата си дейност и че очаква да увеличи още повече броя на служителите в София. Според изданието в момента в българското дружество работят над 80 души, след като то бе създадено през 2020 г.

В доклада не се посочва броят на работните места, които са изложени на риск. Според годишния отчет на компанията, публикуван на 31 декември миналата година, броят на служителите ѝ е 1777.

Man Group не е отговорила веднага на запитването на Ройтерс за коментар, а агенцията не е успяла да потвърди веднага информацията.

Man Group, която управлява редица различни стратегии и фондове, отчете 22% увеличение на управляваните активи до рекордните 213,9 млрд. долара за 12-месечния период до 30 септември.