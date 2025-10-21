М. Варга: Инфлацията и растежът са в основата на ръста на пазара на имоти в Хърватия

Инфлацията, рекордно ниската безработица, икономическият растеж, ръстът на доходите и членството в еврозоната са насърчили увеличението на цените и развитието на пазара на имоти в Хърватия.

Това коментира Марко Варга, директор и партньор в Avison Young, в интервю за събитието Real Estate Business Forum, организирано от платформата за недвижими имоти Imoti.net.

Той посочи, че преди приемането на еврото пазарът е минал през три цикъла за период от 20 години. Първият цикъл на повишаване на цените е в периода 2002-2009 г., когато има и най-голям обем строителство в страната. „Строяха се много жилищни имоти. В Загреб се строяха по нови 9 хил. жилища на година по това време, а в момента са около 3 хил. на година“, коментира Марко Варга.

Това е и периодът, в който в страната са дошли доста чуждестранни купувачи и инвеститори, построили първите молове, множество офис сгради и нови хотели.

Този период беше прекъснат от голямата финансова криза, добави Марко Варга. „Пазарът започна да се възстановява едва през 2016 г. Оттогава досега се намираме в цикъл на повишение на цените, който продължава вече 9 години. Цените скочиха с 60% за тези 9 години“, подчерта той.

Има две важни скорошни събития в този период – пандемията е първото, каза още Марко Варга. „COVID промени начина, по който Хърватия се възприема от чужденците“, каза той.

Второто ключово събитие е влизането на страната в еврозоната и Шенген. „Това е едно от най-значимите събития в хърватската история до момента, което премахна валутния риск и улесни пътуванията“, посочи той.

През последните 10 години Хърватия отчита силен ръст на брутния вътрешен продукт (БВП). Увеличава се привлекателността на недвижимите имоти в страната и като инвестиция, и като способ за спестяване на пари. „Хърватите обичат недвижимите имоти, това е най-популярният и любим метод за инвестиране“, коментира Марко Варга.

Доминиращият фактор за насърчаване на инвестициите в имоти е инфлацията, според него. Вторият фактор е повишението на заплатите и приходите на частните предприемачи. „Хърватите, заети в туристическия бизнес по крайбрежието, печелеха добре и реинвестираха парите в имоти в Загреб или по крайбрежието“, каза той. Има голям интерес и от чужденци – от Германия, Австрия, Полша, Чехия, Словакия, допълни той.

С приемането на еврото инвеститорите започнаха да гледат на Хърватия като на част от развит имотен пазар, подчерта Марко Варга.

Що се отнася до цените и лихвите, той посочи, че лихвите в страната са били ниски и преди влизането ѝ в еврозоната. „Сега, с промените на паричната политика на ЕЦБ, лихвите са малко под 3%, т.е. повишиха се малко, но като цяло това е периодът с най-ниски лихви в историята ни“, поясни той.

Цените в някои райони на Загреб достигат и 5-6 хил. евро на кв.м жилищна площ, а това е намалило сделките, защото хората не могат да си позволят ипотеки при тези цени. При рекордно ниската безработица, ръст на заплатите и миграция цените на имотите – и за покупко-продажба, и наемите, растат, каза още Марко Варка.

Той допълни, че би се изненадал да види спад на цените при липса на сериозно геополитическо или икономическо събитие.

Марко Варга коментира и регулацията на дейността на брокерите в Хърватия. Тези, които искат да са брокери в страната, трябва да държат изпит, организиран от хърватската търговска камара, и да имат регистрирана компания за брокерска дейност с поне един брокер на щат. Необходими са регистрации и в държавни институции при извършване на дейност.

В Хърватия няма отделен уебсайт за реклама на имоти. Използва се най-често обща реклама, по негови думи, реклама в бизнес вестници и социални мрежи.

Той каза, че и в Хърватия има много неточни реклами. Някои брокери не са склонни да включват точни адреси в рекламата или как изглежда имотът отвън, за да имат предимство при сделката. Има реклами, които се държат активни, въпреки че имотът е продаден, за да се събират контакти на потенциални купувачи, каза Марко Варга.

Вижте целия разговор във видеото.