София ще прави промени в наредбата за трафика и ще реконструира ВиК инфраструктура

Промени в наредбата за трафика в Столична община, в нормативната уредба за височината на застрояване и реконструкции на колектори за отвеждане на води в ключови столични райони се подготвят от администрацията. Това коментира главният архитект на София Богдана Панайотова на събитието Real Estate Business Forum, организирано от портала за имоти imoti.net, което се провежда във вторник.

Наредбата за трафик анализа не работи и е неприложима в сегашни условия, посочи Панайотова. По думите ѝ, наредбата изследва модел, който е в близост до строяща се сграда, но не се привързва към цялата територия.

„От това няма никакъв смисъл. Трябва да се изгради цялостен модел, който да е сигурен, стабилен, да се докаже, че е работещ и строителството да има пряка връзка с него. Написала съм доклад и ще се работи за промяната на тази наредба“, коментира тя.

Общината е готова и с нанасянето на специализирана кадастрална карта, но не може да го направи заради липсата на нормативна уредба. Съответната наредба трябва да бъде изготвена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

На въпрос за риска от наводнения заради презастрояването Богдана Панайотова посочи, че през годините, в които са регистрирани наводнения и преливания, е доказано, че те са вследствие на нерегламентирани дейности. Подобни места, по нейни думи, в момента не носят голям риск от наводнение, но се натрупват различни проблеми, които в бъдеще ще увеличават риска.

Застрояването в южните територии на столицата може да рефлектира върху северните, предупреди тя, като добави, че естественото оттичане на водите в южните райони на София е отдавна блокирано заради застрояването на т.нар. южна дъга в подножието на Витоша. Съществуват и нерегламентирани включвания в канализации и зауствания на дъждовни води, както и се допуска строителството на големи жилищни и други сгради с изгребни ями, а не с канализация.

В тази връзка тя посочи, че се планира до 2029 г. да се изгради реконструкцията на главния колектор, който обслужва район „Искър“, „Младост“, с. Герман. От догодина ще се увеличи капацитетът и ще се реконструира колекторът по бул. „Симеоновско шосе“. Миналата година беше довършена реконструкцията на канализацията и колектора в „Драгалевци“ и по бул. „Черни връх“.

Богдана Панайотова припомни обаче, че по-рано тази година беше отрязан бюджетът за изграждането на левия Владайски колектор, заради което няма да се изпълни дубльорът му.

Относно високите сгради в София главният архитект на столицата коментира, че има няколко спрени проекта за сгради с височина 50-75 м. Едната сграда е била планирана за строителство близо до Драгалевска река, която не е коригирана.

По думите на Панайотова, общият устройствен план около големите булеварди създава смесена многофункционална зона без регламентирана височина, а само параметри и коефициенти. Височината варира от 15 до 75 м и повече. „С гимнастики и абсурдни доказвания на отстояния се доказва, че в един имот може да съществуват такива различни сгради. Необходими са законодателни промени и сме подготвили такива“, коментира тя.